Tras dos aos y medio de uno de los femicidio que conmocion a la provincia de Jujuy y a todo el pas, hoy dio inicio el juicio que buscar darle un poco de paz y justicia a la familia de Iara Rueda .

La primera audiencia comenz a las 8.30 horas y minutos ms tardes, la Justicia solicit a todos los presentes en el saln Vlez Sarsfield del Palacio de Tribunales, que se retiraran antes de escuchar el testimonio de Mnica Cunchila, madre de la joven vctima.

Juan Rueda, padre de Iara, habl con Canal 7 de Jujuy y los medios presentes y explic: En este momento est mi seora Mnica Cunchila prestando declaracin y nos hicieron salir afuera de la sala hasta que ella termine de declarar.

Luego Juan detallo que los imputados estn con barbijos y solo se le pueden ver los ojos. Sentimos la misma impotencia que cuando ocurrieron las preliminares, pero estamos tratando de ser fuertes y estar de pie.

Ms delante agreg: Despus de 30 meses, de dos aos y medio de mendigar justicia en la calle, hoy es el da tan esperado. Toda una ciudad, provincia y pas quiere saber qu pas y ac estamos. Estamos fuertes, estamos de pie.

El padre de Iara detall que estn indignados porque supuestamente es un juicio oral y pblico, pero no s por qu no nos dejan pasar, no s qu quieren tapar, esconder. Toda la provincia quiere saber qu pas con Iara.

Juan Rueda contina asegurando que no descartan que en el juicio caigan ms responsables y es lo que siempre decimos con mi seora, ‘no pudieron actuar ellos tres solos’.

Das previos a dar inicio al juicio, el abogado del nico menor de edad imputado, indic que su defendido no conoce a los dos imputados mayores de edad por lo que se intentara pedir el sobreseimiento de los dos acusados.

Todo est en investigacin. No queremos perejiles o inocentes ah, pero en el juicio se demostrar si tienen parte de culpa o no. Si son culpables de todo lo que le hicieron a Iara tienen que pagar con todo el peso de la ley, precis Rueda.

Finalmente el padre de Iara indic: Siento dolor, angustia, no s por qu tanta cizaa con esa maldad que le hicieron a mi hija, pero s que hay una justicia y esperemos que tengan una condena ejemplar. Nosotros pedimos 50 aos que no es nada porque eso no nos va a devolver a mi hija, pero por lo menos que paguen y cumplan la condena. Yo s que mi hija nos acompaa. Vamos a llegar de pie hasta el final de todo esto.

Cabe destacar que el 2 de mayo se realizar la inspeccin ocular del lugar donde fue asesinada la joven jujea. Eso va a ser ms duro todava, pero estamos de pie para afrontar todo lo que viene, cerr Juan.