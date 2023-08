El chef Jordi Cruz ha dado las gracias a los profesionales del Hospital Quirónsalud Barcelona, donde el domingo nació Noah, el primer hijo que tiene con la arquitecta Rebecca Lima.

El bebé vino al mundo con “3,5 kilos de amor y 50 centímetros de felicidad absoluta”, tal y como el propio cocinero anunció en sus redes sociales, al asegurar que el niño es “muy bueno” y “ha salido a su madre”.

El nacimiento se produjo en el Hospital Quirónsalud Barcelona, a tan solo 10 minutos andando de ABaC Barcelona, el restaurante 3 estrellas michelín propiedad de Jordi Cruz.

Por eso, en sus redes dio «las gracias al hospital Quirón, a la Dra. María Goya, que nos ha acompañado en todo el proceso, a Gemma Ruiz, que es la matrona, a la anestesióloga Soraya, y no me quiero dejar a nadie”, sin olvidarse de los equipos de enfermería, neonatos, pediatría, camilleros, etc.

Cruz quiso acordarse incluso de sus compañeros de profesión, en alusión al equipo de cocineros del hospital, porque “han cocinado súper bien”. “Gracias a todo el mudo en el Hospital Quirón. Gracias porque nos habéis ayudado infinito”, resaltó.

