La última hora ha demostrado que Marta Riesco, la periodista que trabajaba con Ana Rosa Quintana como reportera, estaba diciendo la verdad cuando aseguró que no iba a hablar de su vida privada a cambio de dinero. Su relación con Antonio David Flores le ha costado su puesto de trabajo en Telecinco y en estos momentos se ha mudado a las redes sociales para generar una serie de proyectos que le están generando grandes beneficios. Marta se ha rodeado de un ejército de seguidores muy fiel y gracias a esta faceta puede seguir colaborando en los medios de comunicación y acudiendo a eventos importantes. No hay fiesta que se precie que no cuente con su presencia y recientemente ha recibido una invitación para acudir a una película, allí ha aprovechado para hablar de la situación de Olga Moreno y del último paso que ha dado en su trayectoria mediática.

Olga Moreno siempre ha presumido de no haber ganado dinero gracias a su separación de Antoni David Flores, pero los hechos demuestran lo contrario porque es la segunda vez que Olga habla de este tema en su revista de cabecera. En Cotilleo.es sabemos que a Marta Riesco le han ofrecido en numerosas ocasiones hablar a cambio de dinero y ella se ha negado porque siempre ha defendido que es periodista y que su única intención es seguir haciendo su trabajo. No pretende pisar a nadie y durante mucho tiempo ha sido muy prudente y ha guardado silencio después de recibir grandes acusaciones de diferentes canales de Youtube, pero ahora Marta Riesco ha tomado las riendas y está dispuesta a llevar a los tribunales a todos aquellos que ponen en duda su integridad.

Marta Riesco ha hablado para dejar claro y para recordar que ella nunca ha comercializado con su vida privada y que ha sido Olga la que sí ha hablado de ciertos aspectos a cambio de dinero. No podemos olvidar que la empresaria se sentó en el plató de Ana Rosa Quintana para hablar de su proceso de separación y en ese momento aseguró que no sentía la necesidad de divorciarse de Antonio David Flores porque tenían una relación fantástica. Marta ha comentado en alguna ocasión que esta afirmación tiene poco de cierto y los hechos le han dado la razón porque todo hace pensar que el antiguo matrimonio no disfruta de una cordialidad idílica.

>Algunos colaboradores de Telecinco han insinuado que Marta Riesco estaba saliendo con Antonio David Flores para ganar peso mediático y el tiempo ha demostrado que la periodista únicamente estaba con Antonio David porque se había enamorado por completo. En la actualidad sigue recordando que amo sinceramente a Flores, a pesar de que este sentimiento no fuera recíproco. La antigua reportera de Ana Rosa Quintana ha dicho lo que verdaderamente piensa de Olga Moreno y lo cierto es que no es la primera vez que habla en este tono porque siempre ha sido igual de sincera. Cuando le han preguntado por la última exclusiva que ha vendido la empresaria ha respondido: «La verdad es que no sé cuántas portadas lleva ya. Cinco, me parece. Es a lo que se dedica. Hace bien, la verdad, hace bien. Ganando dinero y hablando de su vida, yo creo que hace fenomenal, la verdad».

Marta Riesco quedó en una situación muy delicada cuando salió a la luz su historia con Antonio David Flores porque había muchos seguidores que apoyaban a Olga Moreno y esto le convirtió en una villana, pero realmente ella no fue la responsable de nada de lo que pasó porque siempre fue una mujer libre y soltera. Olga se habría aprovechado de esta circunstancia y por ese motivo Marta no tiene un buen concepto de ella. «No me cae bien, pero me hace gracia que siempre han hablado de que yo, Supervivientes, Gran Hermano Vip, portada, portada, portada. Cuando he dicho a todas las entrevistas y realities no, y aún así, siguen diciendo que yo soy la que hablo y que la otra persona que está callada», comenta.

