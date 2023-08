Con las ltimas lluvias registradas en la provincia, el director de Recursos Hdricos de Jujuy, Guillermo Sadir, sostuvo que adems de representar un alivio para la sequa tambin es bueno para comenzar el llenado del Dique las Maderas.

Este episodio trajo satisfaccin para el llenado de ros y tener un panorama mas esperanzador en cuanto a la sequa. El registro de lluvias comenz tarde en la provincia, por lo que se prev que episodios importantes se presenten uno ms en abril y en mayo. No tenemos certeza qu regin podr ser afectada, aunque la Quebrada quedara descartada, pero la intensidad del agua ir decreciendo en todo el Noroeste, dijo en comunicacin con el programa El Puente por AM630.

Toda el agua de importantes caudales se est derivando hacia el Dique las Maderas, por lo que ser tarea en las futuras precipitaciones para su recuperacin, agreg.

No acab la sequa en Jujuy

Sadir tambin hizo mencin a la situacin actual de la sequa en la provincia, recalcando que an no finaliz.

An no acab la sequa, todava no podemos decir eso. La situacin por la cual atraviesa la provincia es importante, y con estas lluvias recin se est saturando el suelo porque recin estamos ingresando a su clima neutro, dejando atrs al fenmeno de la Nia.

Prevn lluvias superiores a los niveles normales para este trimestre en Jujuy

El Servicio Meteorolgico Nacional (SMN) emiti el pronstico correspondiente al segundo trimestre del ao -es decir abril, mayo y junio- estimando el registro de lluvias con valores superiores a los normales para la provincia de Jujuy .

El reporte del organismo indica que casi en la totalidad del NOA y en gran parte del NEA se estiman precipitaciones elevadas durante los prximos meses. El fenmeno se enmarca en la finalizacin del evento La Nia y la tendencia a una posible mayor influencia de forzantes subestacionales.

De acuerdo al mapa del SMN, se prev que el lmite oeste de la provincia, es decir la regin de la Puna, contine con los nmeros habituales, considerando que para la poca en la zona son bajos los registros de eventos con cada de agua.

Sobre el extremo oeste del NOA no se suministra pronstico debido a que las lluvias normales dentro del trimestre son muy escasas, especifica el informe del organismo nacional. Asimismo, indica que sobre el norte del Litoral, Cuyo, centro y norte de Patagonia las precipitaciones sern normales..

«El pronstico climtico trimestral se realiza sobre la base del anlisis de las previsiones numricas experimentales de los principales modelos globales de simulacin del clima y modelos estadsticos nacionales, sumado al anlisis de la evolucin de las condiciones ocenicas y atmosfricas», explica el reporte del SMN al respecto de la forma de conformacin del documento.