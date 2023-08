Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos personales… y es que desde que comparte su vida con Álvaro de Luna, la influencer no deja de sonreír y de presumir de ese amor insaciable… así lo demostraron los dos en uno de los conciertos que dio el cantante este verano.

Este jueves, la influencer acudía al estreno de ‘Mi soledad tiene alas’ y aprovechaba para Laura desmentir que haya tenido problemas de salud mental que le hayan obligado a dejar las redes unos días: «para nada, lo que dije estoy con mi hija no voy a publicar y ya los titulares eran ‘Laura Escanes desaparece de las redes, desconecta» y para nada, era como una semanita que estoy con mi padre, mi familia, mi hija y tal así estoy sin redes».

En cuanto a las palabras de Álvaro asegurando que Laura llegó a su vida para cambiarlo todo, ella no dudaba en responder que: «yo creo que es importante rodearse de gente buena gente que te aporte cosas buenas porque así la vida, tranquila es mucho mejor».

Sobre los triunfos profesionales de su novio, la influencer explicaba que es un momento «muy bonito» y que su momentazo en el escenario era algo que «no esperaba que se hiciera tan viral, fue un momento súper bonito, la canción es preciosa y lo estamos petando lo está petando él también mogollón profesionalmente, o sea que genial».

Laura está tan enamorada que se ha tatuado el título de una de las canciones de su chico, algo que también nos comentaba: «Yo no lo he ocultado nunca que soy romántica, jolines al final, ya me ves toda llena de tatuajes… me tatúo las cosas que son importantes para mí y esta canción es muy especial«.

COTILLEO