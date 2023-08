Terelu Campos escribe con éxito un blog en la revista Lecturas y su última publicación ha estado dedicada al fallecimiento de un ser muy especial para ella. Terelu Campos ha pensado que esta persona era tan importante dentro de su familia que no le ha contado nada a María Teresa Campos, igual que hizo con la muerte de Laura Valenzuela. María Teresa Campos está atravesando una situación delicada y sus hijas le están intentando proteger ocultándoles muchas informaciones. La mítica presentadora tampoco sabe que Terelu Campos se fue a Miami para grabar un programa que Sálvame emitirá próximamente en Netflix. No tiene consciencia de que Telecinco ha acabado con el espacio que presentaba Jorge Javier Vázquez porque sus hijas no quieren contárselo.

La situación se complica por momentos y para que María Teresa Campos esté bien, sus hijas han pensado que es mejor mantenerla al margen de lo que sucede en los medios de comunicación. También es cierto que Terelu ha corroborado que María Teresa Campos tendrá su propio documental que se emitirá en Telecinco al lado de la productora Cuarzo. Alejandra Rubio ha explicado que su abuela está muy emocionada con este proyecto, pero tampoco tiene mucha información sobre el tema porque prefiere no preguntar. Lo que sí ha reconocido es que ella está muy orgullosa de ser nieta de María Teresa Campos. Este apellido le ha abierto muchas puertas y ella ha sabido aprovechar la oportunidad para demostrar de que pasta está hecha.

Terelu Campos ha explicado en Lo que nunca conté que no le ha contado a su madre nada sobre la muerte de Hilario López Millán. Fue un periodista muy destacado en la época que mantenía una estrecha relación con Rocío Jurado y consecuentemente también tenía muy buen vínculo con María Teresa Campos. Era uno de los grandes amigos de la presentadora cuando esta estaba en activo y por eso Terelu no quiere contarle que ha fallecido. Lo más importante en estos casos es guardar la calma y la hija de María Teresa considera que lo más acertado es ser precavida y no explicar lo que le ha pasado a Hilario.

>Terelu Campos le ha rendido un bonito homenaje a Hilario López Millán, asegurando que su presencia en la crónica social fue fundamental para entender muchos aspectos. María Teresa Campos tuvo la oportunidad de trabajar con él en numerosas ocasiones y siempre ha guardado un maravilloso recuerdo suyo, por eso sus hijas saben que cuando descubra lo que le ha pasado va a sufrir mucho y no quieren hacerle pasar por este mal trago. La última vez que pudimos ver a María Teresa Campos en un tanatorio fue cuando acudió a despedir a Mila Ximénez, también una de sus grandes amigas. En aquella época María Teresa no estaba tan delicada y puedo atender a los medios con la educación que siempre la caracterizado.

Al hablar de Hilario, Terelu escribe: «Escucharle hablar te nutría de sabiduría, de saber por qué se compuso una copla, quién la había cantado mejor y de muchas cosas que rodeaban al mundo de las folclóricas: celos, encuentros, desencuentros. Hilario se lo sabía absolutamente todo, porque vivía y disfrutaba con ellas. Ese tipo de conocimiento no te lo da el estudio de un género». La comunicadora ha dejado claro que el fallecido era una de las grandes estrellas de la crónica social y que detrás de él hay grandes misterios que nunca podrán resolverse porque él era el único que podía darles respuesta.





