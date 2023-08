El verano de Ana Obregón está generando titulares muy suculentos porque la actriz y presentadora ha vuelto a la vida y lo ha hecho por todo lo alto, posando en su revista de cabecera y explicando qué le ha llevado a recuperar la sonrisa. Ana Obregón asegura que gracias a su nieta ha vuelto a ser feliz porque llevaba una racha muy mala y si no hubiese sido por el bebé no habría levantado cabeza. Anita Sandra Lequio, así se llama el bebé de Ana Obregón, es hija del fallecido Alex Lequio y Ana considera que es un regalo que le ha hecho la vida para poder seguir adelante. La presentadora ha dado todo tipo de explicaciones porque está convencida de que lo que ha hecho no tiene nada negativo.

La que fuera pareja de Alessandro Lequio ha recibido muchas críticas porque ha seguido un proceso de gestación subrogada y sus detractores consideran que tiene una edad avanzada como para hacerse responsable de una niña. Ana está convencida de que cualquier madre en su situación hubiera hecho lo mismo porque lo único que ha intentado es cumplir el legado que su hijo quería que estuviera presente. Alex Lequio quería tener cinco hijos y no tuvo tiempo de cumplir sus sueños, así que su madre no ha tenido más remedio que llegar hasta el final y satisfacer todas sus metas. Ana recuerda que solamente va a aceptar críticas de aquellos padres que hayan perdido a sus hijos porque solo ellos sabrán por qué se comporta de esta forma.

Ana Obregón está pasando el verano en Mallorca en la mansión que construyó su padre, el famoso arquitecto Antonio García, que fue el fundador de la urbanización La Moraleja, el centro más exclusivo de Madrid. La actriz y presentadora regresó a la capital antes de las Elecciones Generales y ahora ha vuelto a El Manantial, su famosa casa mallorquina. ¿El motivo? En Cotilleo.es lo sabemos, pero antes de desvelarlo debemos dejar claro que la situación que atraviesa Ana es mucho más amable que la que ha vivido en los últimos meses. Por fin ha recuperado su característica sonrisa y está más animada para continuar con los proyectos que en su momento dejó frenados por la crisis personal que estaba atravesando.

>Ana Obregón ha explicado que ha vuelto a Mallorca para pasar el verano allí con su nieta porque piensa que allí van a estar mucho mejor. «Hemos vuelto porque llevaba mucho tiempo en Madrid con muchísimo calor», ha desvelado. Una revista muy conocida ha publicado unas fotografías que demuestran que Ana Obregón está viviendo una etapa mucho más calmada, a pesar de que todavía tiene mucho el asuntos que resolver porque el público y sus detractores no le dan tregua y consideran que tiene que aclarar algunos aspectos importantes. Una de las cosas que más se ha comentado es que ha puesto el apellido de su hijo a su nieta y esto no es legal en España, pero nadie sabe bien si Lequio forma parte del nombre del apellido de Anita porque su abuela no termina de aclarar este aspecto.

Lo que sí es verdad es que Ana Obregón comparte muchas imágenes de su nieta en las redes sociales y celebrar cada mes de subida recordando al fallecido Alex Lequio. «¡Feliz cumple 5 meses! Hoy lo hemos festejado nadando juntas en tu piscina. Esta tarde soplaremos unas velas en una tarta de biberones aquí en la tierra y tu papá lo hará desde el cielo mandándote todo su amor. Mi Anita, cinco meses desde que las dos nacimos», ha escrito en la última imagen que ha publicado. Con esto Ana Obregón ha recordado que si no llega a ser por Anita Sandra Lequio nunca hubiera salido adelante. En su libro desveló que lo primero que hizo cuando falleció su hijo fue ponerse manos a la obra y esta misión es lo único que le ha mantenido firme.

