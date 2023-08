Silvia Brochalo está en Tailandia y ha visitado a Daniel Sancho en Koh Samui. La expareja de Rodolfo Sancho ha dejado claro que no va a hacer declaraciones porque ella no pertenece al mundo del espectáculo y considera que no tiene ninguna obligación de aclarar los rumores que hay encima de la mesa. También es cierto que después de visitar a su hijo en la cárcel sí hablo con los reporteros que le estaban esperando y agradeció el trato que estaba recibiendo por parte de los medios de comunicación. Silvia ha sido la primera en llegar al país y supuestamente Rodolfo Sancho está rematando los últimos detalles para poder reunirse con su hijo. De momento no ha viajado hasta Tailandia porque está centrado en contratar a buenos profesionales que lleven la defensa de Daniel Sancho.

Ha salido publicado que Daniel Sancho supuestamente no está teniendo una vida demasiado incómoda dentro de Koh Samui. En un primer momento se dijo que el hijo del actor iba a comer solamente arroz, pollo hervido o caldo, pero ahora sabemos que gracias al dinero que le ha dado su madre puede pedir otro tipo de alimentos. Cuando Silvia le visitó en prisión dejó un depósito de más de cien euros, algo que en España es poco, pero que en Tailandia no está nada mal porque el sueldo medio roza los 300. No le permitieron dejar más, pero lo irá recargando poco a poco. Daniel no puede disponer de todo el dinero a la vez por medidas de seguridad, solamente puedo usar 13 euros diarios.

En Cotilloe.es, gracias a una información que han publicado en Antena 3, sabemos que Daniel Sancho está llevando una alimentación saludable. El primer día que pasó privado de libertad comió una ensalada de papaya y eso solo fue el principio. Ha seguido utilizando el dinero que le han dado sus padres para alimentarse bien porque el menú de la prisión no es bueno. Eso es lo que han afirmado fuentes cercanas. Aseguran que Daniel ha pedido que le lleven a su celda un plato típico tailandés que consiste en mezclar verduras y pollo. Debemos recordar que por el momento Daniel está aislado y que posteriormente pasará a compartir celda con veinte reclusos más.

>Daniel Sancho no lo estaría pasando tan mal como parece y varios testigos aseguran que dentro de la cárcel tiene una verdadera obsesión por conservar su buen aspecto físico. Por ese motivo pasa gran parte del tiempo haciendo deporte y también dedica a muchos ratos a estudiar. Sus abogados aseguran que Daniel quiere cumplir condena en España, pero antes de esto mínimamente tendrá que pasar en Tailandia cinco años. También es cierto que todos son especulaciones porque de momento el juez no ha dictado sentencia y la policía le ha acusado de asesinato premeditado. Este delito está apenado con pena de muerte para las autoridades tailandesas.

Un colaborador de Antena 3 ha explicado qué hace Daniel Sancho en la cárcel. «Se levanta como todos a las 6 de la mañana, se asea y, a las 7 en punto, empieza a desayunar. A las 8 tienen que estar en la fila para el recuento diario. Tras controlar que están todos y todos bien, cada uno hace lo quiera y buscan su tarea. Unos hacen yoga, otros juegan al fútbol», asegura. Silvia Brochalo está pendiente de esta situación y está haciendo todo lo posible para que la estancia de Daniel en la cárcel tailandesa no sea mala. De momento está aislado en una enfermería porque tiene un problema de salud y los responsables de la prisión no quiere que le pase nada. Varios periodistas españoles aseguran que en Tailandia no se pueden permitir que un caso así acabe mal porque se ha convertido en un asunto muy mediático.

