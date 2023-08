La autopsia ha determinado que Daniel Sancho degolló a Edwin Arrieta antes de descuartizarle, todavía no se puede corroborar que le diera ninguna puñalada porque el torso del cirujano no ha aparecido por el momento. Las autoridades acusan al hijo de Rodolfo Sancho de cometer un crimen premeditado y este delito está gravemente penado en Tailandia. En concreto se castiga con la pena de muerte y por eso es tan importante que la familia de Daniel Sancho demuestre que el joven cocinero actuó por un impulso. Quién es cierto que eso podría atenuar la condena en España, pero en Tailandia las leyes funcionan de otra forma y son mucho más tajantes en estos casos.

Siguiendo la condena preventiva que han decretado las leyes tailandesas, Daniel Sancho se encuentra en la cárcel de Koh Samui, a veinte metros del hotel donde se aloja su madre, quien se desplazó hasta allí para estar cerca de él y para intentar ayudarle en todo lo que puede. Lo primero que hizo fue depositar una fianza que al cambio suponen 13 euros diarios. El joven puede utilizar este dinero para pedir comida y para comprar productos de aseo personal. Mientras tanto, en España continúan las investigaciones y un conocido programa de Mediaset ha descubierto que Edwin Arrieta no tenía problemas únicamente con el hijo de Rodolfo Sancho. Edwin era un famoso médico colombiano, pero supuestamente había varios clientes descontentos con sus servicios.

El programa Cuatro al Día ha sacado a la luz los dos últimos mensajes de audio que Edwin Arrieta mandó desde su teléfono móvil, justo antes de morir a manos de Daniel Sancho. Edwin Arrieta se comunicó con uno de sus socios para explicarle que la denuncia que acababa de recibir por parte de una mujer que le acusaba de mala praxis no se correspondía con la realidad y que iba a poder demostrar que los hechos eran falsos. Edwin se arrepintió de haber operado a esta clienta porque se dio cuenta de que estaba poniendo en peligro su futuro negocio.

«Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto! En mala hora accedí yo a operar a esa paciente», se le escucha decir en el audio bastante alterado.

Darling, la hermana de Edwin Arrieta, asegura que el cirujano tenía muy buena reputación y que todo el mundo le tenía un gran aprecio porque ayudaba a todo el que lo necesitaba. Sin embargo, ahora ha salido a la luz que le ha convertido en protagonista de una polémica inesperada. Supuestamente había varios clientes que no estaban contentos con sus servicios y que habían puesto el asunto en manos de los tribunales para intentar que la justicia interviniera.

