El proceso que ha seguido Patricia Pardo para convertirse en una estrella de la televisión es muy claro y en Cotilleo.es tenemos respuesta a todas las preguntas que han surgido desde que la famosa presentadora anunció en sus redes sociales que estaba esperando a su tercer hijo, el primero en común con su nuevo marido Christian Gálvez. Este último ha quedado en una situación desfavorecida, pues no son pocos los que consideran que su comportamiento con Almudena Cid no ha sido el más acertado. Supuestamente Christian Gálvez no ha tenido en cuenta las circunstancias que estaba atravesando Almudena y ha publicado su amor por Patricia Pardo justo después de separarse de la escritora. Esto ha hecho que reciba muchas críticas y que pierda bastantes apoyos.

Durante el tiempo que estuvo con Almudena Cid, Christian Gálvez también le dedicó numerosas muestras de amor en público y con el paso del tiempo hizo lo mismo con Patricia Pardo, la diferencia es que Almudena no lo estaba pasando bien. Muchos usuarios de X han condenado públicamente el comportamiento de Christian Gálvez y muchos medios aseguran que todo esto le ha jugado una mala pasada a nivel mediático, pero el presentador sigue defendiendo y dando la cara por su actual mujer. En las últimas horas ha publicado una fotografía de Patricia anunciando su regreso a Telecinco después de haber estado unas semanas ausente por motivo de sus vacaciones estivales.

El paso del tiempo ha situado a Patricia Pardo en una posición muy buena dentro de Telecinco. Empezó a sustituyendo a Ana Rosa Quintana y ahora tiene su propio hueco en el programa, tanto que sus responsables han vuelto a apostar por ella para crear un nuevo espacio que no contará con la presencia de Ana Rosa. Recordemos que la reina de las mañanas ha perdido su reinado para intentar conquistar las tardes de la cadena porque Mediaset ha perdido mucha audiencia y el presidente del grupo considera que Ana Rosa es la única que puede recuperar el éxito que ha desaparecido. Algunos rostros tan influyentes como Belén Esteban han aprovechado esta circunstancia para recordarle a Ana Rosa Quintana que la franja de la tarde es muy complicada y que solamente programas como Sálvame pueden llevarla a lo más alto.

>Patricia Pardo ha estado ausente desde que dijo que estaba embarazada y por eso hay tanta expectación por su reaparición, pero Telecinco no tiene pensado ningún plan extra para sacar partido de esta jugosa noticia, al menos durante un tiempo. La cadena no ha anunciado ningún contenido especial para centrarse en el embarazo de Patricia Pardo porque la periodista siempre ha sido muy prudente y en ningún momento ha puesto encima de la mesa sus asuntos privados para generar contenido ni interés mediático. Nadie puede negar que Patricia se ha ganado su puesto a pulso y siempre ha seguido sus propias normas para intentar ganarse el respeto de la audiencia. Lo ha conseguido y en estos momentos es una de las comunicadoras más brillantes de la cadena.

A todo el mundo le ha llamado poderosamente la atención que Christian Gálvez haya hecho público un dato que demuestra cuando regresará Patricia Pardo a la pequeña pantalla. Lo hará el próximo lunes 28 de agosto. Es cierto que en su programa no tratarán el tema de forma concreta, pero en Cotilleo.es sabemos que sí está previsto que Patricia dé algunas informaciones sobre su embarazo porque es la primera vez que aparecerá en directo después de publicarse la noticia de su embarazo. También debemos tener en cuenta que el matrimonio acaba de comprarse una casa en Galicia, tierra natal de la presentadora. Y cada vez se conocen más detalles sobre su nueva vida al lado de Christian Gálvez, quien está completamente integrado en la familia.





