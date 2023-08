El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei realizó una grave acusación al sostener que desde Juntos por el Cambio se comunicaron con uno de sus asesores para proponerle trabajar en conjunto con el objetivo de hacer «reventar» el programa que tiene el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras la denuncia, Luciano Laspina, economista y asesor de Patricia Bullrich, lo cruzó vía redes sociales.

«Quiero ganar las elecciones, pero de modo limpio. Juntos por el Cambio, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vida a los argentinos», denunció Milei en declaraciones radiales apuntando directamente contra la principal coalición opositora.

En la misma línea, reveló: «Voy a dar un dato más, un economista de Juntos por el Cambio llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al Gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indigencia».

El diputado libertario hace referencia al acuerdo que renegoció el Gobierno Nacional, primero a través de Martín Guzmán y ahora en manos del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, con la entidad financiera de crédito para financiar la deuda que contrajo el país bajo la administración del expresidente Mauricio Macri.

La respuesta de la contraparte no se hizo esperar, inmediatamente Luciano Laspina recogió el guante y lo cruzó a través de sus redes sociales. «Hasta aquí no me había referido nunca en forma directa a Javier Milei. Pero hoy mintió una vez más diciendo algo que yo NUNCA le dije al FMI», remarcó.

NOTICIAS ARGENTINAS