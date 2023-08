La relación que tenemos con el teléfono celular puede ser compleja como cualquier vínculo en el que no existen reglas o límites claros. No se trata de juzgar si está bien o mal el uso de la tecnología, sino de abrir una pregunta que nos permita tomar decisiones más conscientes: ¿Qué calidad de tiempo otorgamos a los vínculos reales por estar prestando atención al celular y a lo que sucede en el mundo online?

Cuando se privilegia el tiempo de atención que se presta al celular por encima de cualquier otra relación estamos ante un fenómeno en expansión llamado “Phubbing”.

Sin embargo, resalta que el phubbing no es un problema en sí mismo, sino un síntoma de algo más profundo o más difícil de comprender a primera vista.

“De la misma manera que cuando un paciente acude a mi consultorio queriendo eliminar su ansiedad, en lugar de pensar que la ansiedad no es el problema sino una señal de que hay otro problema, en estos casos la tecnología o el teléfono móvil tampoco son un problema. Pero hablar del verdadero problema no es tarea sencilla y para acercarnos al verdadero problema se puede pensar en tres categorías que incluye a la mayoría de los casos: Los que están donde no quieren estar y usan la tecnología para evadirse y muchas veces procrastinan la decisión de separarse; los que tienen comportamientos adictivos, y los que les cuesta relacionarse con otros por inseguridad, fobia o ansiedad”, detalla Silberman.





NOTICIAS ARGENTINAS