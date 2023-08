En el marco de las recientes medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la devaluación y la crisis económica, el analista político y económico, Pablo Tigani, ofreció un detallado análisis de estas acciones en diálogo con LV12 Web.

En relación con las empresas, Tigani expresó su punto de vista: «Concretamente, lo más importante para las empresas, de mi punto de vista, son los USD 770 millones de prefinanciación de exportaciones con tasa subsidiada. Estos fondos serán útiles para generar dólares, ya que se autopagan en la medida en que las empresas tienen el financiamiento para exportar productos con mano de obra argentina y recibir dólares a cambio».

Tigani también hizo hincapié en los aspectos que beneficiarán a la clase pasiva: «Todo lo que tiene que ver con aumentos para la clase pasiva tiene que ver con que puedan realizar sus consumos en forma natural, como lo vienen haciendo hasta ahora, pero con dos cosas que son bastante importantes: una es el congelamiento del precio de los productos farmacéuticos y otra es el encarecimiento que se produciría, pero que no se va a producir ahora, por el tema de los combustibles, que van a quedar fijos hasta el 31 de octubre. Es decir, no aumentan los combustibles, no aumentan los productos farmacéuticos».

