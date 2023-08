La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, respaldó las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y destacó el hecho de que el Gobierno «tenga en claro a qué sectores perjudicó» la devaluación.

«Como a todo el mundo, me pegan los aumentos en las tarifas, prepagas, como cualquier hijo de vecino. Las medidas son paliativas, pero necesarias e imprescindibles: pienso en los jubilados, de algunos empleados públicos que tienen sueldos bajos», sostuvo la funcionaria legislativa.

En diálogo con El Día Menos Pensado, el programa que conduce Karin Cohen en Splendid-AM 990, la abogada afirmó que «va a dar un respiro que no aumenten remedios ni prepagas».

