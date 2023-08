En las últimas semanas se está hablando mucho de Irene Urdangarin porque se le ha visto al lado de Victoria Federica y supuestamente su madre no quiere que se relacione demasiado con ella para no tener problemas en un futuro. En Cotilleo.es sabemos que los hijos de la infanta Cristina tienen muy buena reputación en los medios de comunicación y nunca han protagonizado ningún escándalo porque son extremadamente amables con los reporteros que les persiguen. Pablo Urdangarin que es uno de los más queridos y desde el primer momento demostró que estaba completamente capacitado para dar explicaciones delante de los micrófonos. Pablo ejerció de portavoz de su familia durante un momento muy complicado y desde ese instante se convirtió en un referente para el resto de sus primos.

El lado bueno es que Pablo Urdangarin apenas tiene relación con los hijos de la infanta Elena porque está muy centrado en su trabajo como jugador de balonmano. Por eso apenas pasa tiempo con Victoria Federica o con Froilán, pero Irene Urdangarin está exprimiendo al máximo su verano y lo último que ha hecho ha sido relajarse al lado de su prima. Todo esto le está generando problemas por que el entorno de Victoria Federica es muy poco discreto y están saliendo a la luz los detalles que unen a estos dos rostros tan populares de la Familia Real. En Cotilleo.es, gracias a una noticia de Informalia, hemos descubierto el comentario que Victoria Federica le hizo a Irene el día de su graduación.

Hasta la fecha la hija de Iñaki y Cristina ha sido bastante discreta porque no tiene ninguna intención de formar parte de los medios de comunicación. Su sueño es estudiar empresariales y todo hace pensar que nunca concederá entrevistas ni aprovechará sus apellidos para hacer ruido en las redes sociales. Es decir, tiene un perfil completamente diferente al de Victoria Federica, a pesar de que son grandes amigas y de que pasan mucho tiempo juntas. Esta última le ha dicho a Irene que le pida a su abuelo que le haga un buen regalo para celebrar el éxito de su carrera como estudiante. Don Juan Carlos está dispuesto a cumplir con los deseos de su nieta.

>«Pídeselo al abuelo», le habría dicho Victoria Federica a Irene Urdangarin durante su última reunión. La joven lleva un año conduciendo porque en Suiza, país donde vive desde hace mucho tiempo, está permitido conducir a su edad. En la graduación don Juan Carlos I, según los medios citados en líneas anteriores, se comprometió a regalarle un coche a su nieta para que tenga una mayor libertad durante su etapa universitaria. El rey emérito lleva un tiempo asociado a varias polémicas y todo lo que hace se convierte en objeto de investigación, así que no sería de extrañar que ahora la prensa investigue de donde sacará el dinero para comprarle el coche a Irene.

En estos momentos está más claro que nunca el motivo por el que la reina Letizia decidió distanciarse de su suegro y que sus hijas no pasaran demasiado tiempo con él. Debido a los escándalos que alguien heredado en el pasado, cualquier paso de Don Juan Carlos es estudiado al detalle y la reina quiere evitar que sus hijas salgan salpicadas. La infanta Cristina no ha sido tan prudente y ahora su hija está en el centro de la noticia por un asunto que dará mucho de que hablar. No podemos olvidar que Irene Urdangarin siempre ha tenido muy buena reputación y los únicos que han logrado hablar con ella han sido los reporteros del programa Fiesta, un espacio que presenta Emma García la tarde de los fines de semana en Telecinco. Irene fue amable y respondió a las preguntas, pero ni siquiera quiso corroborar qué carrera había elegido para completar su formación.





