«Se lo han llevado todo», ha dicho María del Monte cuando le han preguntado sobre el espantoso robo que ha sufrido en su vivienda de Sevilla mientras se encontraba dentro de la misma acompañada de su mujer. La tonadillera siempre ha sido muy prudente a la hora de hablar sobre su vida privada y en esta ocasión también ha marcado los límites para que la prensa no cruce determinados escenarios y las autoridades puedan seguir investigando. La noticia ha salido a la luz el pasado fin de semana y poco a poco se van conociendo más detalles sobre el infierno que vivió María del Monte e inmaculada Casal. La artista ha aclarado que en ningún momento ha sufrido violencia por parte de los atracadores. Pero sí reconoce que se han llevado mucho dinero.

María del Monte ha dado un paso adelante para explicar lo que le ha sucedido en Sevilla y sus declaraciones están dando mucho de que hablar. La cantante ha explicado que se encontraba en casa con su mujer y que empezaron a escuchar ruidos y anotar movimientos extraños, pero cuando se dieron cuenta era demasiado tarde porque la banda de ladrones estaba dentro de su domicilio. Fuentes locales aseguran que más de cinco encapuchados entraron en la vivienda de la cantante y que iban con guantes para no dejar huellas, sabía perfectamente lo que estaban haciendo y por eso las autoridades están encontrando problemas para sacar conclusiones.

De momento no hay ningún detenido y María del Monte tampoco quiere explicar cuánto dinero exacto se han llevado, pero reconoce que se ha llevado un buen susto y que los ladrones se han marchado con un buen botín. La cantante siempre se ha caracterizado por dar la cara y por hablar honestamente de sus problemas, pero ahora más que nunca prefiere guardar las formas porque considera que es la única manera de que la policía haga su trabajo y puedan detener a los ladrones.

>María del Monte quiere dejar claro que superará lo que ha pasado y que en estos momentos está al lado de su mujer porque ella también se ha llevado un buen susto. «No puedo decir nada más porque es lo que me han dicho, no debo entorpecer nada. Solo quiero decir que en mi casa no suele haber cantidades ingentes de dinero, y llevarse se han llevado todo. Os agradezco a los que os habéis preocupado. Lo importante es que estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia, lo demás carece de importancia. Lo que he vivido, no se lo deseo a nadie«, ha declarado ante los micrófonos de un famoso programa de Telecinco, Fiesta de verano.

Una de las cosas que ha dejado claras es que en ningún momento los atracadores han sido violentos con ella porque es una información que lleva un tiempo circulando y no quiere que sus allegados se preocupen. «No hemos sido víctimas de ninguna violencia, estamos bien. Lógicamente, lo vivido, vivido está. Intentaremos seguir adelante», declara. La cantante siempre ha llevado una vida muy tranquila y este escándalo le ha situado en una posición muy delicada porque ella no se siente cómoda hablando de su vida privada y prefiere que ciertas cosas permanezcan al margen porque no le benefician en su carrera pública. «Ella está muy tranquila. Su mensaje dice: estamos bien, gracias a Dios, estamos bien», ha explicado el periodista Aurelio Manzano.

