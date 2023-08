Miguel Bosé sufrió un atraco mientras él se encontraba dentro de su casa junto a sus hijos y del que se llevaron tres millones de euros. Una noticia que no se conocía por parte del cantante sino que fue a través de medios mejicanos y del que hubo una gran cantidad de incertidumbre, ya que, hasta pasados varios días Miguel Bosé no denuncio que le habían robado y que además se la prensa estaba dando una información que no era correcto respecto a lo que había sucedido esa tarde en su casa.

Así Miguel Bosé sufrió un robo mientras se encontraba en su casa de Méjico el pasado viernes 18 de agosto donde la Fiscalía ha declarado que comenzará una investigación con la información obtenida a partir de lo que Miguel Bosé contó que había sucedido esa tarde, además van a comenzar los interrogatorios a testigos del asaltado y analizar las imágenes de las cámaras que vigilan la propiedad.

Cabe destacar que este hecho sucedió una semana antes de que Miguel Bosé acudiese a poner la denuncia por el robo en el que le habrían sustraído tres millones de euros que tenía en la casa donde reside junto a sus hijos. Según ha contado el cantante el robo lo llegaron a cabo diez encapuchados los que irrumpieron en su casa y que en su opinión era un asalto «muy estudiado y milimetrado». Además ha relatado cómo fue la experiencia de los hijos mientras les asaltaban,: «Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas».

Según ha indicado la Fiscalía recibieron una denuncia de Miguel Bosé a los días de haber sufrido el ataque por los diez encapuchados,: «recibió la denuncia formal de un cantante extranjero y su representante legal por el delito de robo a una casa con violencia. El afectado manifestó, en una entrevista ante el agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, que el hurto ocurrió la noche del pasado viernes 18 de agosto, cuando varios individuos armados ingresaron a su domicilio”.

Aunque el cantante tardó varios días en denunciar el hecho y la noticia se conoció después de que los medios mejicanos diesen la noticia, pero lo que más llamó la atención es que Miguel Bosé los primeros días no puso una denuncia formal por el salto, además que no dejó que las autoridades entrasen en la casa en un principio para investigar el caso.

