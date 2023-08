La última hora sobre el delicado estado de salud de Miriam Sánchez ha preocupado a todos sus seguidores y cada vez se conocen más datos sobre su situación. La antigua colaboradora de Telecinco y ganadora de Supervivientes ha ingresado en una conocida clínica psiquiátrica para tratar su enfermedad, después de haber estado mucho tiempo viviendo una situación delicada. Miriam Sánchez llevaba meses alejada de los medios de comunicación porque se dio cuenta de que debía tomar medidas e intentar recuperarse.

Por suerte ha pedido ayuda, pero el camino hasta llegar aquí ha sido verdaderamente complicado. Pipi Estrada, su expareja y padre de su única hija, trabaja como tertuliano en Telecinco y ha dado unas jugosas declaraciones para que todo el mundo entienda cuál es el verdadero problema. La situación se ha complicado mucho en los últimos tiempos, pero lo cierto es que Sánchez llevaba bastante meses llamándola atención por noticias negativas.

El el programa Fiesta, Pipi Estrada ha contado cómo estaba Miriam Sánchez. «Me enteré anoche que había sido ingresada en la mañana de ayer. Le han provocado un coma inducido para tener pruebas neurológicas», declara. Según cuenta, «está en coma inducido» y el ingreso ha sido voluntario porque llevaba un tiempo arrastrando problemas que han terminado con ella. El periodista deportivo insiste en que lo que más le preocupa es el bienestar de su hija. La joven de 16 años había estado cenando con Miriam, siempre siguiendo el discurso de Pipi, y se dio cuenta de que a su madre le estaba pasando algo. Se lo comentó al colaborador y él le dijo que regresara a casa cuando se sintiera incómoda. Es lo que hizo y justo después Miriam acudió a la clínica López Ibor de Madrid.

«Estuvieron cenando juntas. Mi hija cenó con ella el día anterior y me llamó. Me dijo: Papi, no sé qué le pasa a mi madre, me dice cosas raras. Le dije que tuviera paciencia. Mi hija me dijo que no podía más y se vino a casa y la dejó ahí. Al día siguiente, de forma voluntaria ingresa», ha declarado. Los colaboradores de Fiesta han recalcado que Miriam Sánchez es una persona estupenda y que todo el mundo en Telecinco guarda un recuerdo fantástico de ella porque es una gran comunicadora y ha nacido para crear espectáculo, la cuestión es que debe retirarse de la escena pública hasta que su mente deje de jugarle malas pasadas.

> Miriam Sánchez lleva tiempo arrastrando esta complicada situación y Pipi Estrada asegura que lo único que importa en estos momentos es el bienestar de la hija que tienen en común. Insiste en que Miriam es una buena madre y piensa que ha tomado esta medida para sanarse cuanto antes y para poder disfrutar de la menor. «Estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija. Que pueda salir adelante, es una gran madre, una gran persona y se merece todo lo mejor», recuerda. Pipi asegura que en estos momentos se encontraba distanciado de Miriam porque esta última dio unas declaraciones que no le hicieron sentir bien, pero le desea lo mejor y se ha ofrecido ayudar.

