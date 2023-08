Este lunes, en Casa de Gobierno concretaron nuevas reuniones técnicas con el sector de la salud pública, en el marco de las paritarias para los próximos meses que se están negociando.

Este lunes, en Casa de Gobierno concretaron nuevas reuniones técnicas con el sector de la salud pública, en el marco de las paritarias para los próximos meses que se están negociando.

Al finalizar el encuentro, Noemí Díaz, secretaria general de SUMAR, expresó: “por ahora no hay ningún arreglo, tenemos que hacer la reunión con la comisión directiva, con los delegados. Desde nuestro gremio planteamos dos cosas: primero, que el incremento sea salarial, o sea sin tocar ningún ítem de la boleta salarial. Eso ya estaría aceptado. Y el punto dos, es que queríamos que se inicie la aplicación de la modificación de los coeficientes de la Ley de Carrera Sanitaria. Eso es lo que se pretende, pero todavía no nos están cerrando los números. Ellos también hacen los números para ver los resultados y a esos resultados los evalúa el equipo técnico con la contrapropuesta”.

Y siguió: “siempre estamos avanzando. Yo creo que si hasta acá no hemos llegado a un acuerdo es porque no coincidimos todavía en lo que nosotros pretendemos. Entonces, si no coincidimos, seguimos en esta negociación. Donde nosotros queremos sí o sí avanzar es en mejor salario, sabemos de la inflación, sabemos de la devaluación y en esa lucha estamos”.

LV12