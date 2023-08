Un mes después de anunciar que espera su primer hijo en común con Christian Gálvez, y de revelar que contrajeron matrimonio el 29 de julio de 2022 -una boda que han conseguido mantener en secreto durante un año- Patricia Pardo ha puesto fin a las vacaciones más especiales de su vida y ha retomado sus compromisos profesionales.

Radiante, y presumiendo de una incipiente barriguita de embarazada que ha conseguido disimular con un vestido fluido en tonos rosas, la presentadora ha vuelto a ponerse al frente de ‘El programa de Ana Rosa’ y, aunque en la primera parte del matinal no ha hecho ninguna mención a su próxima maternidad -será la tercera para la gallega, que tiene dos niñas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio con Fran Márquez- ha sido al inicio del club social cuando Patricia ha contado algunos detalles de su bebé.

Pletórica, y sin llegar a creerse que sus compañeros -especializados en prensa rosa- no se diesen cuenta de su embarazo antes de sus vacaciones, la presentadora ha agradecido con una gran sonrisa las felicitaciones y los piropos y, asegurando que ya está «muy gordita», ha desvelado el sexo del que será su primer hijo con Christian: «Esperamos un niño».

A continuación, y tras asegurar que sus niñas «están como locas por tener un hermanito», ha contado que el nuevo miembro de la familia nacerá «a principios de enero si Dios quiere» y que su marido está «entusiasmado» ante su futura paternidad, la primera en el caso del presentador.

Sobre el nombre del pequeño, Patricia reconoce que no se acaban de poner de acuerdo y, por el momento, «estamos en plena negociación»: «Yo quiero uno, él quiere otro y mis hijas quieren Carlos de toda la vida. Yo no sé un cuarto, pero ahora Carlos como que no lo veo» ha bromeado.

COTILLEO