El delicado estado de salud de Miriam Sánchez, quien ha estado «en coma inducido», según lo que ha salido publicado en Telecinco, lleva un tiempo dando mucho de qué hablar porque hay informaciones contradictorias. Pipi Estrada ha dejado claro que él no es el salvador de nadie y que en ningún momento ha intentado ostentar este título porque no le corresponde, pero asegura que en el pasado sí ha mirado por los intereses de Miriam Sánchez y recuerda que cuando empezaron su relación ella tenía una vida bastante complicada. El antiguo colaborador de Sálvame insiste en que gracias a él Miriam Sánchez pudo superar los problemas que llevaba un tiempo arrastrando y que empezó una nueva vida cargada de emoción que culminó con el nacimiento de una hija. Esta hija en la actualidad tiene 16 años.

Cada vez hay más comentarios y los rumores no hacen más que alimentar la tensión y empeorar lo que está viviendo Miriam Sánchez en la clínica López Ibor de Madrid, un centro psiquiátrico donde han estado muchos famosos. El presentador del programa Fiesta, espacio donde salió a la luz la noticia, ha aclarado que Pipi Estrada no ha filtrado ningún dato y que no ha sido él quien ha avisado de lo que estaba pasando con Miriam Sánchez. Debemos tener muy presente que Miriam es una famosa muy cotizada en la crónica social y que llevaba un tiempo sin aparecer públicamente, por eso había tanta gente que estaba preocupada por ella y por eso algunos medios comenzaron a investigar.

Una cosa llevó a la otra y alguien del entorno explicó que Miriam Sánchez había desaparecido porque había sufrido un fuerte brote en la enfermedad de salud mental que atraviesa. Miriam Sánchez lleva un tiempo luchando contra la depresión y ha explicado en varias ocasiones que ha intentado deshacerse de su pasado porque no guarda un buen recuerdo de ciertas etapas. Miriam ha cogido mucho peso durante estos años y asegura que lo ha hecho a consciencia porque durante su pasado ha estado muy presionada por conseguir una imagen que rozase la perfección y que le hiciese sentir bien delante de las cámaras.

>Todo el mundo piensa que los peores años de Miriam Sánchez comenzaron cuando abandonó los programas de Telecinco, pero realmente sus problemas empezaron mucho antes y Pipi Estrada ha confesado que cuando empezaron juntos Miriam presuntamente tenía supuestas adicciones. «Yo arrebaté a Miriam Sánchez del alcohol, de la droga, e hicimos un camino juntos de siete años. Quedó embarazada de mi hija, una maravilla«, ha asegurado. El colaborador insiste en que nunca ha querido el mal para la madre de su hija y por ese motivo ha estado muy pendiente de ella y le ha intentado ayudar en todo lo posible, pero Miriam ha rechazado todas las ayudas porque no ha tomado consciencia de la situación que estaba atravesando hasta ahora que voluntariamente ha ingresado en un centro psiquiátrico para poner solución a sus dramas personales.

Pipi Estrada tiene esperanza de que Miriam Sánchez se recupere lo antes posible y que pronto vuelva a sonreír porque insiste en que es «una comunicadora nata» que está completamente capacitada para entretener a los espectadores y considera muy bueno que tarde o temprano vuelva los platós de televisión y retome sus viejas aficiones. «Me enteré anoche de que había sido ingresada ayer por la mañana y lo que sé es que la han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas», explicó el periodista después de salir a la luz que su expareja estaba ingresada y que había estado en coma inducido por el estado en el que llegó al hospital. El público todavía no se ha olvidado de Miriam Sánchez y todo el mundo desea que se recupere cuanto antes.





