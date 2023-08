El crimen cometido por Daniel Sancho en Tailandia todavía no está resuelto, a pesar de que las autoridades consideran que el hijo de Rodolfo Sancho es culpable de un asesinato premeditado. Cada vez se conocen más detalles sobre la muerte de Edwin Arrieta y lo último que ha salido publicado le ha sentado muy mal a la familia porque sitúa al cirujano en una posición realmente comprometida. Fuentes de total solvencia y de diferentes medios aseguran que Edwin Arrieta no era un médico tan reputado como algunos quieren dar a entender y supuestamente tenía varias denuncias por mala praxis. En concreto ha salido publicado un mensaje de Edwin reconociendo que «una loca» le había buscado un problema.

La familia de Rodolfo Sancho cada vez tiene menos apoyo público porque los rostros del momento prefieren no opinar sobre este tema tan delicado y controvertido. Los actores que han trabajado con Rodolfo aseguran que están a su lado porque él no es responsable de lo que ha hecho su hijo, pero tampoco hablan abiertamente sobre este suceso porque no quieren generar ninguna polémica. Silvia Bronchalo fue la primera en llegar a Tailandia y varios testigos aseguran que está buscando un domicilio para poder alquilarlo una larga temporada, pero mientras tanto se encuentra en un hotel situado a veinte minutos de la cárcel de Koh Samui.

Silvia Bronchalo tiene verdadero pánico a salir de su habitación porque no quiere que la prensa le fotografíe y tampoco pretende dar más declaraciones de las que ha hecho hasta la fecha. Es cierto que ha agradecido a los medios de comunicación que le estaban esperando a las puertas de la cárcel la dedicación y el respeto con el que han tratado esta noticia.

La cuestión es que las autoridades que están al mando de la prisión consideran que algunos medios han cruzado los límites y por ese motivo le han dicho a la familia de Rodolfo Sancho que hablen con los reporteros para que abandonen las puertas de la prisión.

>Silvia Bronchalo ha estado una temporada sola en Tailandia y ahora llegará Rodolfo Sancho, pero el entorno asegura que no tienen pensado coincidir porque Silvia debe regresar a su país para continuar con un proyecto que tenía entre manos y Rodolfo tampoco va a hacer la primera parada en Koh Samui. El conocido actor tiene pensado ir a Bangkok para solucionar algunos asuntos relacionados con la economía familiar. Debemos tener en cuenta que Tailandia es un país relativamente barato, pero residir allí supone un gran gasto para Rodolfo porque implica que deja de trabajar en España para afrontar una serie de gastos relacionados con la estancia de su hijo en prisión.

