Todo el mundo sabe que Patricia Pardo nunca se ha sentido cómoda dando explicaciones sobre su vida privada y por eso ha sorprendido tanto que haya hablado abiertamente sobre su embarazo y sobre el hijo que está esperando de Christian Gálvez. En Cotilleo.es hemos recordado que Christian Gálvez está atravesando una situación mediática bastante compleja porque cada vez son más los que le critican por presumir demasiado de su amor hacia la presentadora. Le acusan de no tener en cuenta los sentimientos de Almudena Cid, quien ha repetido en varias ocasiones que tuvo que pedir ayuda después de separarse del comunicador porque no se esperaba que algo así pudiera suceder y se quedó bastante descolocada.

Las novedades sobre el embarazo de Patricia Pardo se han convertido en el tema de conversación más famoso de Telecinco, tanto delante como detrás de las cámaras. La amiga y compañera de Ana Rosa Quintana ha reaparecido después de pasar unas largas vacaciones en su ciudad natal y no ha tenido más remedio que dar ciertas explicaciones porque antes de marcharse anunció que estaba esperando un hijo de su nuevo marido. Sí, están casados y han celebrado una boda en secreto que posteriormente han compartido con sus seguidores de Instagram. En Cotilleo.es estamos en disposición de afirmar que los compañeros de Patricia Pardo eran conocedores de lo que estaba pasando y guardaron silencio hasta el final por respeto a la presentadora.

Patricia Pardo ha dado muchos datos sobre su nuevo hijo, será el tercero para ella porque antes de conocer a Christian Gálvez estuvo casada y tuvo dos niñas. El bebé que espera Patricia Pardo es un niño y la comunicadora reconoce que tiene algún nombre pensado, pero no podrá ponerle el que ella quiere y este tema le trae de cabeza. «Tenemos una pequeña disputa porque a cada uno le gusta uno diferente». Ha explicado que el deseo de sus hijas de llamarlo Carlos, pero no se va a hacer realidad. «Siempre han dicho que querían que fuese Carlos, pero no va a poder ser. Lo siento hijas no lo veo», dice.

>Christian Gálvez ha ido a recoger al trabajo a Patricia Pardo en su primer día después de regresar de vacaciones y la presentadora ha dejado claro que no ha tenido que quedarse embarazada para que Christian cuide de ella porque siempre ha estado muy pendiente de todo y es un hombre muy atento. Christian Gálvez cuida a todos los detalles y Patricia están cantada con él, así que no ha tenido más remedio que aclarar en qué término se produce la relación. Insiste en que Cristian es muy cariñoso. «La verdad que lo llevo muy bien, igual que con las dos niñas. A ver qué tal se porta ahora con los madrugones, pero muy bien, muy contentos. Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora más todavía, estamos muy bien, muy tranquilos y muy felices», declara.

En Cotilleo.es estamos en disposición de afirmar que Christian Gálvez ha cumplido uno de sus grandes sueños porque durante el tiempo que estuvo casado con Almudena Cid siempre quiso ser padre. «Estoy muy orgulloso de las raíces que me dio mi padre: mis orígenes en Móstoles, con humildad y perseverancia. Y también estoy orgulloso de las alas que me dio mi padre, apasionado de la cetrería, para surcar el cielo, porque las alas son mías y el cielo, el cielo no es de nadie. No sé si has sido el mejor padre del mundo. ¿Qué más da? No existe un manual para ello. Yo te aseguro que no he sido el mejor hijo, sin duda. Pero los dos hemos intentado en cada momento ser el mejor para el otro así que sí, papá, estoy orgulloso de ti«, desveló en sus redes sociales para explicar por qué tenía estas motivaciones.





