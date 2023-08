El abogado Jorge Alfonso, defensor de uno de los acusados por la presunta violación grupal en Palermo, arremetió contra el fiscal de instrucción al señalar que «es una causa traída de los pelos» y confió en la absolución de su defendido, Thomas Fabián Domínguez.

Alfonso advirtió que en caso de que Domínguez sea declarado inocente iniciarán «una demanda contra el Estado y contra los que hablaron mal, diciendo que los chicos eran lacras, personas desagradables y todo tipo de improperios que se tuvieron que comer durante meses».

Asimismo, indicó: «En el juicio sí me tenés que determinar una responsabilidad penal y tiene que ser con certeza. Me parece tomado de los pelos el hecho de querer incriminar a los seis con una coautoría funcional que no va a poder ser sostenida en el debate. Lo digo con todo el respeto que me merece el fiscal de instrucción».

En ese sentido, Alfonso explicó que «se tiene que demostrar que el coautor tiene la misma intención de cometer el hecho igual que el autor».





