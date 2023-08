Las informaciones sobre el caso de Daniel Sancho no cesan y cada vez se conocen más detalles sobre el crimen de Tailandia. Hay muchas teorías encima de la mesa, pero las autoridades pertinentes insisten en que Daniel acabó con la vida de Edwin Arrieta de forma premeditada para poder casarse con su novia. Algunos periodistas aseguran que el hijo de Rodolfo Sancho tenía tres relaciones paralelas: la que mantenía con Edwin y dos más. Supuestamente quería casarse con una mujer y le explicó al cirujano que tenían que dejar de verse. Piensan que este último no se lo tomó demasiado bien y se enzarzaron en una acalorada discusión que lamentablemente ha terminado en tragedia.

No podemos dejar pasar por alto un detalle importante. La reputación de Edwin Arrieta también se ha visto afectada y cada vez son más las personas que ponen en duda su talento profesional. Edwin mandó un mensaje antes de morir a uno de sus socios para explicarle que lo que estaba pasando formaba parte de una campaña de desprestigio. El cirujano quería montar una nueva clínica en Madrid y necesitaba el apoyo de uno de sus compañeros, pero este último estaba dudando porque una mujer aseguraba que Edwin no utilizaba buenas técnicas.

Daniel Sancho se ha visto salpicado por multitud de escándalos desde que confesó el atroz asesinato de Edwin Arrieta. Gran parte de sus amigos le han dado la espalda y son pocos los que se atreven a hablar de él en los medios de comunicación, pero hay alguien que le ha traicionado publicando unas fotografías privadas. Joana Morillas, colaboradora de Fiesta, asegura que la persona que se está haciendo pasar por el hijo de Rodolfo Sancho en las redes sociales forma parte de su entorno íntimo. Pero, ¿por qué están jugando con Daniel y aprovechándose de su situación?

>En Cotilleo.es hemos explicado que Edwin Arrieta tenía una dudosa reputación profesional. Defensores y detractores que han generado un panorama plagado de incógnitas. Sin embargo, el que no ha dejado de recibir críticas desde que todo esto salió a la luz es el hijo de Rodolfo Sancho. Fuentes cercanas aseguran que siempre ha sido muy presumido y ha alardeado de pertenecer a una familia importante. Uno de sus amigos rompió su silencio cuando este revuelo vio la luz y reconoció que estaba sorprendido, pero admitió que el comportamiento de Daniel no era impecable y que tenía varias manchas en su historial social. A todo esto hay que sumarle las informaciones que salieron a la luz durante los primeros días de Daniel en la cárcel de Koh Samui.

«Hoy conocí a un buen amigo. Se llama Carlos Alcañiz. Está preso desde hace varios años. La gente de Tailandia me empieza a ver con mala cara. No sé qué se está diciendo mucho afuera. No puedo usar mi móvil para ver noticias. Tengo a la policía monitorizándome a diario», escribió un perfil que se hacía pasar por Daniel Sancho a través de Instagram. Debemos dejar claro que este mensaje es completamente falso y que fue escrito por un apócrifo. Una persona que se hizo pasar por Daniel Sancho y que, según la versión de la periodista Joana Morillas, forma parte del círculo más estrecho del cocinero. Hay alguien que le está traicionando compartiendo fotografías privadas y mensajes que nunca han salido de la boca de Daniel.

