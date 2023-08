La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno está cada vez más cerca y la joven estaba muy ilusionada porque pensaba que su madre iba a estar entre los invitados, pero lamentablemente no ha sido así y cada vez se conocen más detalles sobre el infierno que está atravesando. Isa Pantoja siempre ha dado la cara por su familia y ha intentado ser prudente porque su clan suele estar en el centro de la polémica y ella intenta restar importancia a todo. La cuestión es que Isabel Pantoja se ha reconciliado con Kiko Rivera y ahora no quiere saber nada de nadie, a pesar de que ha sido su hija la que nunca ha dado la espalda y la que ha estado a su lado de forma constante e intentando aliviar la tensión.

Fuentes cercanas aseguran que Isa Pantoja intentó que Isabel se reconciliara con Kiko Rivera antes de que la discusión terminase en tragedia y no lo consiguió porque ambos estaban muy dolidos. Ahora ha sido Kiko Rivera el que ha dado un paso adelante y la cantante se ha vuelto a posicionar a su lado como siempre ha hecho. No podemos olvidar que Isa tiene muchos problemas con el marido de Irene Rosales porque este último vendió una entrevista exclusiva asegurando que Isa había intentado quitarse la vida en el domicilio familiar. La colaboradora de Ana Rosa Quintana emprendió acciones legales contra su hermano y después dio marcha atrás porque tuvo un problema de salud y no quería que empeorase.

En toda esta ecuación no podemos perder de vista al papel que ha jugado Asaf Beno. El modelo habló mal de Isabel Pantoja en un conocido programa de Telecinco y a partir de ese momento la cantante rompió la relación con él. Asraf ha pedido perdón en numerosas ocasiones y ha intentado acercarse a su suegra, pero no lo ha conseguido y ahora la que ha salido perdiendo es Isa Pantoja porque ella se ha quedado sin la presencia de su madre en uno de los días más importantes de su vida. Isabel Pantoja no es la primera vez que le da a la espalda a su hija y ahora ha puesto como excusa que a la boda va una persona que no tiene buena relación con ella.

>El periodista Antonio Rossi ha explicado qué está pasando. Según su información, Isabel Panoja «había estado muy molesta por las declaraciones que hizo su hija en plató tras la salida de su madre del hospital cuando fue a ver a su hijo. Esa es una de las razones por las que la cantante se niega a ir a la boda de su hija e insiste en que se siente profundamente ofendida porque la joven ha preferido a Dulce. Dulce es la persona que siempre ha estado con esa Pantoja y en un momento dado dio un paso adelante para asegurar que la artista no se había portado bien con ella y que Isa siempre había sido «la oveja negra» de la familia.

En algunos programas de Telecinco han recordado que Isabel Pantoja acudió a la boda de Kiko Rivera y que pidió a cambio participar en la exclusiva y ella se llevó un buen porcentaje de eso. La diferencia es que Isa no le había pedido que participase en la exclusiva y tampoco pretendía que su madre engordase el precio que iba a recibir por vender esta noticia. Su única intención era estar acompañada en uno de los momentos más importantes de su vida y ahora se ha topado con una realidad que no es de su agrado. La colaboradora de Ana Rosa Quintana siempre ha sido prudente y nunca ha hablado mal de su madre, a pesar de que ha tenido motivos para hacerlo porque la cantante no ha sido especialmente cariñosa con ella en público.

