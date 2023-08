Marta Riesco ha hablado públicamente sobre su opinión con el caso de Rubiales y Jenni Hermoso por el polémico beso que él le dio a ella tras ganar la final de mundial femenino en Australia, así la periodista ha decidido dar un paso al frente dar su opinión sobre el tema. Y es que la periodista asistió a la premiere de las «Tortugas Ninja» y habló sobre lo que ella pensaba sobre lo ocurrido, pero su postura generó cierta polémica debido a sus palabras y ha sido a través de un comunicado que ha publicado en su Instagram.

El comunicado publicado por Marta Riesco comenzaba diciendo que,: «Soy una defensora absoluta de la mujer y estoy en contra de las injusticias que se cometen contra las mujeres, siempre lo he sido. Otra cosa es que opine diferente a otras personas en ciertos temas, pero eso no me hace menos mujer», confesaba.

Además ha añadido una parte donde aclaraba la razón por la que había quitado importancia al beso entre Rubiales y Jenni Hermoso y era por dos motivos fundamentales,: «Cuando hice las declaraciones todavía no habían pasado dos cosas fundamentales. Uno, no se había hecho la rueda de prensa de Rubiales, que me pareció lamentable, creo que fue un pésimo discurso y condeno sus palabras porque no me gustaron nada. Y en segundo lugar, escuché tanto al hermano de Jenni como a ella diciendo que no pasaba nada»

Pero tras confirmar que el momento en el que ella le quito cierta importancia a la polémica situación entre Rubiales y Jenni Hermoso debido a que también ella en un primer momento la versión que había escuchado tanto de la jugadora de fútbol como de su hermano era que «no pasaba nada», confesaba.

Marta Riesco tras conocer ahora cómo se ha sentido la jugadora de fútbol ha confesado que,: «Ahora esto ha cambiado porque ella ha explicado que fue un momento feo e incómodo. A partir de aquí, todo mi apoyo a Jennifer».

