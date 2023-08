Una fotógrafa marplatense sufrió un grave accidente en Río de Janeiro. La hélice de un barco le arrancó la mano derecha y el antebrazo. La familia inició una colecta solidaria en las redes sociales donde pide ayuda económica para la recuperación de la joven.

Según contó su hermano mellizo, Brian, el accidente ocurrió en circunstancias que no son muy claras. «Algunos dicen que vino una ola y ella por proteger a un niño cayó, pero no se sabe bien”, sostuvo.

La hélice del barco la golpeó en el brazo derecho y le causó heridas severas. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Arraial do Cabo. Debido a la gravedad de la lesión fue necesario amputarle la mano y parte de la extremidad.

«Bren, la mamá de mi hija, sufrió un terrible accidente en Arraial do Cabo y perdió parte del brazo derecho. Estamos haciendo una vaquita para ayudar en costos de recuperación y en todo lo que sea necesario para que no le falte nada ya que no sabemos por cuánto tiempo no podrá trabajar”, escribió su novio en la red social Instagram.





NOTICIAS ARGENTINAS