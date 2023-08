Las últimas informaciones que han salido publicadas sobre Pablo Urdangarin le han vuelto a situar en una posición realmente favorable. El hijo más mediático de la infanta Cristina ha demostrado una vez más que está preparado para superar cualquier circunstancia y por eso ha hablado abiertamente del presunto conflicto que mantiene su madre con la infanta Elena. En Cotilleo.es hemos explicado el motivo. Las hermanas de Felipe VI estarían pasando una mala racha porque Cristina de Borbón considera que Victoria Federica es una mala influencia para su hija a nivel mediático. Recordemos que Irene Urdangarin ha alcanzado la mayoría de edad y siempre ha tenido muy buena reputación, pero desde que se junta tanto con Victoria Federica los medios han puesto el foco en ella.

Fuente es de total solvencia aseguran que Don Juan Carlos I se ha ofrecido a comprarle un coche a Irene Urdangarin para celebrar sus buenos resultados académicos. En este debate entra Pablo porque él también disfrutó de la generosidad de su abuelo. En Cotilleo.es podemos corroborar que el emérito compró un coche a los hijos de la infanta Cristina que han estado usando todos, entre otros Juan Valentín, el más discreto del clan. También es cierto que Pablo siempre ha estado al margen de esta polémica porque él disfrutaba el apoyo de los medios de comunicación. Todo cambió cuando su padre ocupó la portada de una conocida revista con unas fotografías que demostraban su relación con Ainhoa Armentia.

Pablo Urdangarin, sin buscarlo y sin quererlo, se convirtió en portavoz del clan y de un momento a otro alcanzó una gran popularidad. Pablo vive en Barcelona y es jugador de balonmano como su padre, por eso ha tenido experiencias que le han ayudado a controlar a los medios de comunicación y se siente tan cómodo cuando las cámaras se acercan a él. No podemos olvidar que en ningún momento ha querido acaparar protagonismo ni llamar la atención, lo único que ha intentado ha sido ayudar a su familia y dejar claro que para él lo único importante es el bienestar de sus hermanos.

>Pablo Urdangarin vivió en Barcelona con sus padres cuando era pequeño en un palacete situado en la zona más exclusiva y glamurosa de la ciudad. Sus padres perdieron esta casa, a pesar de los intentos de Iñaki Urdangarin para que todo saliera bien. El antiguo duque de Palma le pidió a Felipe VI que le dejase un dinero para pagarle hipoteca y el rey se negó porque no quería verse implicado en ningún escándalo. El tiempo ha demostrado que tomó la mejor opción y en estos momentos este palacete forma parte del pasado. Son muchos recuerdos y la infanta Cristina tampoco se siente demasiado cómoda acudiendo a Barcelona con regularidad, a pesar de que sí ha tenido algún encuentro con su hijo allí.

Iñaki Urdangarin no tiene buena reputación desde que salió de la cárcel y esta mala fama aumentó después de hacerse pública su relación con Ainhoa Armentia, a pesar de todos los intentos que ha hecho por ganarse el favor de la prensa. Esa es una de las razones por las que el antiguo duque de Palma prefiere no pasar demasiado tiempo con su hijo. Es cierto que le ha visitado en alguna ocasión y que disfrutan de una relación fantástica. Es más, Pablo fue uno de los primeros en apoyar a Ainhoa Armentia y en dar normalidad a su problema familiar asegurando que un divorcio era más común de lo que parecía y que en todas las familias había situaciones parecidas. No obstante, un famoso medio asegura que Pablo está cada vez más solo en Barcelona y que solamente cuenta con el apoyo de su novia Joana.

COTILLEO