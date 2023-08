Un fuerte revés ha sacudido a la Familia Real en un momento bastante complicado para la reina Doña Letizia Ortiz Rocasolano. La que fuera periodista de TVE está atravesando unas circunstancias complejas porque sus hijas han salido del Palacio de la Zarzuela para emprender aventuras muy dispares. Por un lado Leonor de Borbón está estudiando en la Academia Militar de Zaragoza, donde se formará en el Ejército de Tierra. Por otro lado la infanta Sofía está en Gales estudiando el Bachillerato Internacional en un prestigioso internado. Letizia Ortiz está más sola que nunca y cuenta con la única ayuda de Felipe VI.

La infidelidad siempre ha sido un mal que ha perseguido a todos los Borbones, pero afortunadamente Felipe no ha continuado con esta tradición y su matrimonio con Letizia Ortiz no se ha visto afectado. Sí es cierto que han atravesado crisis, pero por motivos completamente diferentes que nada tienen que ver con las deslealtades. Letizia siempre ha estado muy pendiente de su familia porque sabe que el futuro de Leonor, heredera al trono español, no puede verse afectado por ningún escándalo. La reina a distanciado a sus hijas de Juan Carlos I y de los hijos de Iñaki Urdangarin. Tampoco tienen relación con los hijos de la infanta Elena.

La pregunta es: ¿con quién tienen trato las hijas de los Reyes de España? Letizia Ortiz disfruta de una estrecha vinculación con su padre, quien puede disfrutar de sus nietas con total libertad. La que también está muy pendiente del desarrollo de Leonor y Sofía es Paloma Rocasolano, la suegra de Felipe VI. Letizia siempre ha tenido mucho cuidado de no verse vinculada en ningún escándalo, pero es inevitable que algunas polémicas le terminen salpicando y en estos momentos hay mucho revuelo por lo que le sucede a su sobrina, la famosa y polémica Carla Vigo.

>Carla Vigo llamó la atención de la prensa hace mucho tiempo porque dijo que quería ser actriz y ha participado en varios proyectos importantes, como por ejemplo en un espectáculo diseñado por el artista Rafael Amargo. La hija de Erika Ortiz ha sufrido mucho por la presión mediática y también ha sido traicionada por algunos comunicadores. Hay un famoso Tertuliano que formó parte del elenco de Sálvame que consiguió una carta muy especial para Carla y no dudó en hacerla pública. La joven ha vivido situaciones muy complejas y en estos momentos se encuentra ingresada en un conocido hospital madrileño.

La revista Semana ha corroborado que Carla Vigo está ingresada en un hospital de Madrid, pero de momento no ha trascendido el diagnóstico exacto porque los temas de salud son muy complicados sin ningún periodista quiere dar un paso adelante sin el respaldo necesario. Por todos es conocido que la sobrina de la reina Doña Letizia Ortiz ha atravesado problemas mentales. Ella misma ha explicado que en su momento tuvo bulimia y que necesito ayuda profesional. No obstante, en estos momentos ha guardado silencio y por ese motivo nadie se puede aventurar y contar lo que le está pasando. La joven ha ganado mucha repercusión en la crónica social y poco a poco se van conociendo más detalles sobre ella. En Cotilleo.es sabemos que está enamorada.





