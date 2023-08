Tamara Gorro confirmó su separación con su marido, el ex futbolista Exequiel Garay, después de diez años de matrimonio y dos hijos en común. Un divorcio que sorprendió a todos los seguidores de Tamara Gorro debido a que eran uno de los matrimonios más estables del panorama español y que por las imágenes que compartía en sus redes sociales nadie se podía esperar que fuesen a romper su matrimonio.

Aunque Tamara no ha querido dar nunca los motivos por los que decidieron romper y mantener los motivos para ellos, pero ahora que han salido a la luz una serie de fotografías y además hay testigos que confirman que se habrían dado una segunda oportunidad, Tamara Gorro no ha publicado nada en sus redes sociales haciendo el anuncio de manera oficial.

Cuando salió la noticia del divorcio entre la colaboradora y el ex futbolista, Tamara Gorro decidió hablar vía telefónica con Sonsoles Ónega en su programa donde además ella es colaboradora, donde confirmaba su decisión de separarse de Ezequiel y que además era una decisión que ya llevaban tiempo meditando, pero no habían decidido separarse hasta ahora,: Creo que es algo que cuando se toma una decisión, que viene gestada desde hace tiempo, duele, pero yo me quedo con lo positivo”, confesaba.

Aunque Tamara Gorro en la entrevista aseguró que ella «no había perdido a Ezequiel», y que aunque ambos habían decidido tomar caminos por separado y romper su matrimonio ella aseguraba que sabía que no había perdido a Ezequiel,: “Yo no pierdo a Ezequiel, ni él me pierde a mí, sino que yo gano a una persona de por vida. Lo más bonito que puede existir es que tengas muy buena relación con tu expareja y mi amor va a estar de por vida”, explicaba.

Tamara Gorro ha pasado todas sus vacaciones de verano en la isla de Ibiza junto a sus hijos, Sheila y Antonio, donde han disfrutado de las playas, el buen tiempo, la familia y amigos pero aún así Tamara ha respondido a ciertas citas profesionales que tenía en Madrid por lo que volvía a los platos para seguir con su trabajo y al terminar se volvía a Ibiza.

COTILLEO