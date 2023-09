Tras su espectacular paso por el Mundial y su contribución a la victoria de ‘La Roja’ con su calidad y su visión del juego, Aitana Bonmatí ha recogido este jueves en Mónaco el premio a mejor jugadora de 2023 de la UEFA, cerrando así un año redondo tras conseguir el triplete -la Liga, la Champions y la Supercopa de España- con el Barça y la Copa del Mundo con la Selección Española.

Un día inolvidable en el que la futbolista brilló con luz propia con un mono corto en color negro repleto de cristales de Swarovski, y en el que no se olvidó de su compañera Jennifer Hermoso, a la que dedicó el galardón en un aplaudido discurso en que reiteró su apoyo incondicional a la madrileña tras el polémico beso no consentido de Luis Rubiales en la final del Mundial.

«No están siendo unos momentos muy buenos en el fútbol español, venimos de ganar el Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar», ha comenzado, dejando claro que «como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto».

«Desde mi compañera Jenni, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y ojalá que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore«, ha finalizado, desatando una gran ovación con este potente y valiente discurso contra la desigualdad de géneros que todavía sigue siendo patente en el mundo del fútbol.

