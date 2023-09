A pesar del complicado momento que atraviesa por el delicado estado de salud que atraviesa su madre, María Teresa Campos, 58 años no se cumplen todos los días; y aunque no tiene ánimo ni fuerza para organizar una gran fiesta, Terelu Campos no ha dejado pasar la ocasión de celebrar su cumpleaños con una cena íntima acompañada por su círculo más cercano.

Su hermana Carmen Borrego, amigos íntimos como Raúl Prieto -acompañado por Joaquín Torres- y Kike Calleja -con su mujer Raquel Abad-, y como no podía ser de otro modo la persona más importante de su vida, Alejandra Rubio.

Presumiendo de la maravillosa relación que mantienen, madre e hija posaron de lo más cómplices ante las cámaras a su llegada a la celebración, a la que la colaboradora de ‘Fiesta’ llegó con las manos vacías pero con un regalo muy especial en mente.

«Por ahora no le he hecho ningún regalo» ha reconocido, confesando entre risas que «me estoy peleando con ella que me diga qué quiere». Y es que como no ha dudado en reprochar a Terelu, «luego le regalo cosas que no se pone». «Prefiero que me diga cosas que quiere y regalárselo» se ha justificado, dejando entrever que su madre no es una persona fácil a la hora de regalar.

Sin embargo, Alejandra tiene un as en la manga para sorprender a su madre y, como nos ha contado, ha pensado en algo tan especial como único y exclusivo: «Creo que le pintaré un cuadro que es lo que siempre me pide. Será el regalo» ha adelantado, presumiendo de una faceta bastante desconocida de ella, la de artista, que alguna vez ha mostrado a sus seguidores en Instagram.

