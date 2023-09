La discreción que siempre ha marcado su trayectoria mediática no ha sido suficiente para que el robo que ha sufrido María del Monte quede en un segundo plano y cada vez se conocen a la luz detalles más escalofriantes. La cantante estaba con su mujer pasando la noche en su domicilio sevillano y de un momento a otro descubrió que estaba pasando algo extraño porque escuchó unos golpes que no eran normales. Cuando se quiso dar cuenta una banda de atracadores había entrado en su vivienda, una vivienda que es considerada un referente para los amantes y seguidores de la crónica social. Todo el mundo sabe (al menos los fans) dónde vive María del Monte y en este sentido los atracadores tenían el camino hecho.

El periodista Nacho Abad ha explicado en el medio El Debate que la banda de atracadores maniató y amenazó de muerte a María del Monte con el objetivo de extraer de la casa el máximo dinero posible. Fuentes cercanas aseguran que la cantante nunca ha sido ostentosa y por ese motivo no guarda grandes cantidades en su domicilio. No obstante, maría del Monte había heredado unas joyas que pertenecían a su madre y eso es justo lo que se han llevado los ladrones. Un botín tan económico como sentimental que sin embargo no ha significado nada para varía porque lo verdaderamente importante es el susto que se han llevado y el miedo que todavía siguen teniendo en el cuerpo.

María del Monte siempre ha sido muy formal con la prensa y en estos momentos también lo está haciendo, pero no puede dar declaraciones que vayan en contra de la investigación y por eso tiene que tener tanto cuidado. La tonadillera considera que ha llegado el momento de ser prudente y esa es la razón por la que todavía no ha dado explicaciones. Sí ha reconocido que se ha llevado un buen susto y ha roto su silencio para dejar claro que se encuentra bien y que afortunadamente los atracadores no llegaron a más, pero el informador nombrado anteriormente asegura que llegaron a amenazarla de muerte.

>La historia de la crónica social quedó marcada por una noticia que ayudó a mucha gente. María del Monte proclamó a los cuatro vientos su amor por Inmaculada Casal, una periodista que le robó el corazón hace años con la que mantiene un matrimonio estable. En Cotilleo.es estamos en disposición de afirmar que María del Monte nunca ha ocultado a su mujer y todo el que la quiere y la conoce de verdad sabe qué papel jugaba Inmaculada en su vida, lo único que no hizo hasta hace poco más de un año es hablar abiertamente a sus sentimientos lo que considera que es un tema que solo le pertenece a ella. La cantante presentó a su mujer en sociedad en el Orgullo LGTBI de Sevilla y a partir de ese momento Inmaculada se convirtió en una estrella.

Esta última ha hablado para explicar cómo se siente después del robo y sus palabras han sorprendido bastante. «Estamos en shock, estamos horrorizadas, no dormimos. Han atacado mi casa, mi intimidad, mi habitación. Han sido cinco tíos encapuchados y nos han dejado sin nada, se han llevado toda nuestra vida», explicó ante los periodistas que estaban en su casa. «Vivimos aquí desde hace 25 años y nunca pensamos que esto nos pudiera ocurrir a nosotras, porque somos personas normales. Ni vivimos en una urbanización de lujo, ni ganamos millones», insiste.

