Pilar Rubio desde que se mudó a Paris tras el fichaje de Sergio Ramos en el equipo de fútbol PSG continuó con su trabajo creando contenido en redes pero además no ha dejado de viajar a España para seguir participando en el programa de Pablo Motos «El Hormiguero», donde ha sido colaboradora los últimos años presentando a los espectadores diferentes retos y pruebas en los que ella participaba de manera activas dentro del reto. Además ha seguido viajando a España para participar en diferentes compromisos profesionales como ha sido asistir a eventos y presentar una campaña de una línea de trajes de baño donde además fue modelo.

Tras varios años compaginando su vida en París con su trabajo en España ahora habría llegado el momento de cambiar su residencia debido a que Sergio Ramos ahora mismo no tendría equipo de fútbol debido a que el PSG no habría renovado el contrato al futbolista español, y ahora mismo estaría pendiente de conocer su nuevo destino pero por el momento no hay ningún equipo que haya publicado su intención de fichar a Sergio Ramos.

Por el momento ni Sergio Ramos ni pilar Rubio han querido hacer ninguna declaración sobre cuál puede ser su nuevo destino, aunque hace unos meses se hablaba de que Sergio Ramos estuviese planteándose ir a Miami o Arabia Saudí, dos lugares donde ahora mismo la mayoría de futbolistas están yéndose como ha sido Messi y Cristiano.

En aquel momento Pilar Rubio si que comentó que tenía que pensar muy bien el lugar al que iban a trasladarse debido a que la presentadora se mudaría junto a sus hijos al nuevo lugar donde fichen a su marido y acompañarle durante el tiempo que dure su estancia en el nuevo equipo. Aunque Pilar Rubio confesó que tenía que analizar el nuevo destino, ya que, para ella es muy importante debido a que para ella es muy importante su trabajo aquí en España o tendría que conocer si en el nuevo país tiene futuro laboral.

Pilar Rubio ha vuelto al trabajo en la televisión y ha reaparecido en los ensayos del programa de Pablo Motos donde es colaboradora desde hace varios años. Así el programa estrenará su nueva temporada el próximo 4 de septiembre con la entrevista de Isabel Pantoja como entrevista estrella en este nuevo capítulo del programa y que como ya se ha conocido contará con la participación de Pilar Rubio.

