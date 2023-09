A estas alturas todo el mundo sabe que Antonio David Flores tuvo muchos problemas en Telecinco después del documental que sacó a la luz la cadena sobre su separación de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado aseguró que había recibido malos tratos por parte de su exmarido. En Cotilleo.es no nos hacemos responsables de estas acusaciones, al contrario. El único hecho corroborado hasta el momento es que Antonio David nunca ha sido juzgado y no hay ninguna condena que demuestre las acusaciones que recibió por parte de la madre de sus hijos. Lo peor de todo es que los problemas de Antonio David se han ido multiplicando con el paso de los años y en estos momentos se ha sumado a la a la ecuación Olga Moreno.

La empresaria malagueña ha vendido una nueva entrevista y cada vez son más los informadores que aseguran que esto es solamente el principio. En un primer momento Olga estaba callada y ha tardado mucho tiempo en separarse de Antonio David Flores porque no quería tener conflictos con él, pero el tiempo ha ido pasando y en estos momentos Olga mantiene una relación sentimental estable con su representante. Este romance tiene futuro y la empresaria quiere seguir avanzando, por eso ha dado algunos detalles sobre su situación actual con Flores. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que ha dicho que quiere formalizar la separación.

El periodista Diego Arrabal tiene un canal de Youtube muy interesante donde analiza los temas de actualidad más importantes y como no podía ser de otra forma ha hablado de Antonio David Flores y de Olga Moreno. El paparazzi insiste en que Antonio David se enfrenta a una etapa bastante complicada porque ha perdido el apoyo público de Olga Moreno, quien siempre ha estado a su lado. «El titular es para revenar mediáticamente a Antonio David Flores, desde mi punto de vista. Este es el primer arranque. El mes de septiembre va a ser muy complicado para Antonio David y lo sigo manteniendo y después de esta entrevista que da Olga Moreno en exclusiva, se va a multiplica», ha comentado Diego Arrabal.

>Los tiempos han cambiado para Antonio David Flores porque ahora ha perdido a dos de sus grandes apoyos públicos. Ni Olga Moreno ni Marta Riesco quieren saber nada de él. Es más, la periodista está triunfando como columnista en un medio digital y poco a poco va sacando a la luz algunos detalles de su proceso de separación. En su caso no estuvo casada con Antonio David, pero la ruptura también fue muy tormentosa. Marta Riesco ha explicado que Antonio David le pidió una segunda oportunidad y que ella confió en él, pero de un momento a otro desapareció sin dar explicaciones y todo esto agravó sus circunstancias personales.

Olga Moreno no ha dado tantos detalles, pero es cierto que no ha cumplido con su palabra porque en su momento dijo que no iba a vender ninguna exclusiva hablando de su divorcio Antonio David Flores y ha hecho justamente lo contrario. Es muy curioso lo que ha pasado en las redes sociales. Siempre han acusado a Marta Riesco de hablar a cambio de dinero y protagonismo, pero lo único que se ha demostrado hasta la fecha es que la periodista únicamente ha ingresado dinero a sus cuentas bancarias gracias a su trabajo.

