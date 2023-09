Todo el mundo sabe que las grandes estrellas arrastran leyendas, pero lo cierto es que no todas se corresponden con la realidad. El cantante Luis Miguel ha ganado mucho peso en España desde que ha consolidado su romance con la diseñadora Paloma Cuevas. Durante un tiempo estuvieron despistando a la prensa porque no querían hacer pública la relación. Paloma acababa de separarse de Enrique Ponce y consideraba que lo más acertado era mantener un perfil discreto y no generar rumores de ningún tipo. No podemos olvidar que cuando Enrique Ponce se separó de Cuevas recibió muchas críticas porque le acusaron de haber iniciado una nueva relación sentimental demasiado pronto.

Paloma Cuevas siempre ha disfrutado de una reputación excelente en los medios de comunicación y todo el mundo sabe que su trayectoria es impecable. Es una de las grandes estrellas de la crónica social y afortunadamente tiene muy buena relación con los periodistas. Cuevas disfruta de muy buenos contactos y tiene la capacidad de desmentir bulos e informaciones que no se corresponden con la verdad. Hace una semana su entorno aclaró una noticia que llevaba mucho tiempo en circulación y que no tiene nada de cierto. Fuentes que parecían solventes aseguraron que Paloma Cuevas y Luis Miguel se habían casado en secreto en una ceremonia íntima.

La periodista Beatriz Cortázar aseguró que esto no era cierto porque la diseñadora disfrutaba de una relación fantástica con su sobrino y era imposible que este no hubiera acudido al enlace. Beatriz Cortázar explicó que Paloma Cuevas era una mujer muy familiar y que no concebía casarse sin la compañía de sus seres queridos. El cantante Luis Miguel ha conseguido que Cuevas tenga fama a nivel internacional y ha salido publicado que cuando esta acude a algún establecimiento en Chile o Argentina le aplauden y gritan su nombre. Todo esto ha generado demasiado interés y ha conseguido que estén en circulación rumores que no son ciertos. Pero, ¿qué leyenda ha afectado a su reputación? En Cotilleo.es tenemos la respuesta.

>Paloma Cuevas siempre ha disfrutado de una estrecha relación con los periodistas más importantes del momento y ahora ha perdido el control porque su fama se proyecta a nivel internacional. Es cierto que en su pasado también tenía repercusión en otros países porque Enrique Ponce trabajaba mucho en América, pero ahora esto se ha potenciado debido a su relación sentimental con Luis Miguel. Fuentes cercanas han creado una leyenda que no se correspondería con la realidad y que Paloma ya se ha encargado de desmentir a su entorno. Diversos testigos han asegurado que la diseñadora habría convencido a Luis Miguel para someterse a una operación estética y bajar de peso.

Nadie puede negar que el cantante ha perdido mucho peso en los últimos tiempos y por eso esta información cobró mucha repercusión. Supuestamente entró a quirófano a mediados de abril para ponerse una banda gástrica y son muchos los que aseguran que Paloma está detrás de todo esto. No obstante, el entorno ha asegurado que la diseñadora nunca ha tenido en cuenta este tipo de asuntos y por eso resulta imposible que haya convencido a su novio para someterse a una operación de estas características. Debemos tener en cuenta que Luis Miguel ha ingresado en un hospital chileno después de un problema de salud relacionado con su garganta. Por todo esto su estado está en boca de todos y hay informaciones de todo tipo.

