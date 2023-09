A estas alturas todo el mundo sabe que Ana María Aldón está viviendo un momento pleno en su trayectoria personal gracias a la aparición de Eladio, un empresario asturiano que le ha robado el corazón y que se ha convertido en su nuevo novio. En Cotilleo.es tenemos muchos datos sobre este tema ya estamos en disposición de afirmar que Eladio está completamente integrado en la familia Ana María, tanto es así que la diseñadora le ha presentado a su hijo y hay paparazzi que les han podido ver juntos disfrutando de una tarde en armonía y paz. Ahora solamente hace falta saber cómo se ha tomado José Ortega Cano esta relación porque el torero siempre ha sido muy protector y ha intentado estar muy pendiente de la educación y del desarrollo de su hijo.

Ana María Aldón trabaja como colaboradora en Telecinco y suele dar explicaciones sobre su vida privada para no generar ningún escándalo y para poder desarrollar su actividad profesional sin tener ningún problema. En las últimas horas ha dado una noticia muy contundente que ha hecho temblar los cimientos de la cadena porque ha reconocido que ya conoce a la familia de Eladio y que está completamente integrada en el clan. No podemos olvidar que la gran diferencia que había entre Ana María y Ortega Cano estaba precisamente relacionada con este motivo porque la diseñadora no se sentía bien tratada. Ana María siempre ha considerado que los hermanos de Ortega Cano no le han dado su sitio.

Los problemas que ha tenido Ana María Aldón con la familia de José Ortega Cano forman parte de la historia de la prensa del corazón e incluso han estado a punto de terminar en tragedia. Supuestamente una de las hermanas de José Ortega Cano (en Cotilleo.es preferimos no dar su nombre exacto) no confiaba en la fidelidad de Ana María Aldón y estaba convencida de que le había sido desleal al torero. El colaborador Kiko Jiménez insinuó que la familia de José Ortega Cano había decidido hacerle una prueba de paternidad al pequeño de la casa porque creían que es presuntamente podría ser hijo de otra persona. Debemos dejar claro que todo esto es falso. Simplemente son rumores.

>Ana María Aldón ha declarado su amor por Eladio y está convencida de que José Ortega Cano respetará lo que está pasando porque en ese sentido nunca han tenido problemas. La diseñadora y el torero han logrado separarse de forma amistosa y en este sentido ha tenido mucho que ver los vetos que se han producido en Telecinco. La cadena ha prohibido que se hable de José Ortega Cano y por ese motivo Ana María tampoco puede expresarse con total libertad. También es cierto que podría utilizar sus redes sociales para decir lo que piensa y no ha usado esta herramienta como arma arrojadiza. Todo lo contrario. Se ha limitado a disfrutar de su nueva relación porque no quiere tener ningún problema con nadie.

«Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir», escribió en su cuenta de Instagram debajo de una fotografía de Eladio. Algunos consideran que Ana María aprovechó este momento para lanzarle un dardo envenenado a su exmarido, pero ella siempre ha asegurado que Ortega Cano nunca le ha tratado mal y que los únicos problemas que tenían estaban relacionados con su familia. La familia del torero nunca ha confiado en la colaboradora y siempre ha puesto en duda sus sentimientos, acusándola de estar motivada por intereses mediáticos.

COTILLEO