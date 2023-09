Miriam Sánchez volvió a ser noticia tras conocerse que había sido ingresada en una clínica psiquiátrica especializada en salud mental donde se encuentra ingresada desde el viernes pasado. La ex pareja del conocido periodista deportivo, Pipi Estrada, y con el que tiene una hija de dieciséis años se encontraba en coma inducido pero no se conocen todos los detalles sobre este ingreso y sobre el diagnostico actual de su estado de salud. El motivo de su actual coma inducido “para hacerle unas pruebas neurológicas”.

Aunque no sería la primera vez que ingresa en un centro para tratarse sus adicciones, ya que, como ella misma ha confesado en televisión en varias ocasiones ella en el pasado había tenido problemas de acción, ciertos conflictos con la Policía y depresiones que le habían llevado a pedir el ingreso voluntario en un centro sanitario.

Pipi Estrada también comentó en su primera intervención tras el ingreso de la madre de su hija que,: “Me enteré anoche de que había sido ingresada. Es muy triste, es una pena. La salud mental es complicada y peculiar. Estoy preocupado por ella y por mi hija, que tiene dieciséis años y necesita la figura de su madre. Ahí estaremos para darle todo mi apoyo. Le deseo todo lo mejor, porque es una gran madre, una gran persona y porque se lo merece”.

El periodista también dio contexto de lo que ocurrió la noche anterior al ingreso de la madre de su hija y qué había sucedido,: “Mi hija me llamó y me dijo que estaba rara y que decía cosas raras. Yo le dije que tuviera paciencia y que la tratase con cariño. Me dijo que no podía más y se vino para casa”, contó.

Miriam Sánchez fue una actriz porno española que en ese momento su nombre artístico era Lucía Lapiedra y que además comenzó a salir con el director de cine dedicado a la pornografía Ramiro Lapiedra, años más tarde ella le acusó por maltrato.

