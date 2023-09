Luego de haberse coronado campeón del Mundial de Qatar 2022 la vida del Papu Goméz cambió, pero no de la forma esperada. Debido a los rumores que hablan del supuesto uso de magia negra contra Giovani Lo Celso, para que este se lesionara a costas de ganar la Copa del Mundo, el atacante quedó marginado de la Selección argentina.

Ya son tres las convocatorias que el jugador surgido de Arsenal de Sarandí está ausente. Además, en las últimas horas se reunió con los principales directivos del Sevilla para ponerle fin a su ciclo en el club, a diez meses de la finalización de su contrato, debido a los pocos minutos que ha acumulado en el último tiempo.

En un comunicado el club escribió: “El Sevilla y Alejandro ‘Papu’ Gómez han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que le unía a la entidad hasta el final de la presente temporada, 30 de junio de 2024. El centrocampista argentino -campeón del mundo con la albiceleste en el pasado Mundial- cierra así su etapa como sevillista, en la que ha disputado un total de 90 partidos entre todas las competiciones, con diez goles y seis asistencias en su haber”.

Official, confirmed. Papu Gómez, free agent now as his Sevilla contract has been terminated ⚪️🔴🇦🇷 pic.twitter.com/KB0sblFwYO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023