Terelu Campos ha celebrado uno de sus cumpleaños más tristes porque por primera vez en mucho tiempo no ha hecho la tradicional fiesta que solía celebrar todos los años. En Cotilleo.es estamos en disposición de afirmar que esta tradición ha cambiado para siempre y que ya no le será posible organizar un evento tan multitudinario como antaño. El cumpleaños de Terelu Campos era uno de los actos más destacados de la crónica social porque reunía a los rostros más importantes en la mansión que María Teresa Campos tenía en Madrid. La presentadora está atravesando una situación muy concreta porque se ha quedado sin ningún proyecto en Telecinco y ahora únicamente cuenta con sus ingresos como bloguera.

No podemos perder de vista un dato muy importante que explica esta noticia. A pesar de que Terelu Campos no esté trabajando en televisión, sigue siendo un rostro muy importante. La comunicadora se ha rodeado siempre de muy buenos amigos y estos son los que han pasado con ella su cumpleaños. Terelu ha organizado un evento en un conocido restaurante madrileño y han acudido algunos famosos como Kike Calleja o Raúl Prieto, este último es una persona muy importante en televisión porque ha dirigido programas de peso. En estos momentos la hija de María Teresa Campos se encuentra centrada en los cuidados de su madre y todo hace pensar que durante un tiempo no quiere tener más distracciones.

Es cierto que Terelu Campos ha dejado claro en varias ocasiones que su vida no es tan brillante como todo el mundo piensa y que tiene problemas que forman parte de su rutina. Según ha explicado en varias ocasiones, en estos momentos no puede vivir sin trabajar y necesita generar ingresos como todo el mundo, a pesar de que en el pasado fuera una de las presentadoras mejores pagadas de la pequeña pantalla. También es cierto que la vida económica de Terelu es bastante saneada porque ella misma ha reconocido que corre con muchas facturas de María Teresa Campos, quien lleva un tiempo sin estar en televisión.

>Terelu Campos ha celebrado su 58 cumpleaños en una fiesta que ha estado cargada de buenos momentos, a pesar de que la celebración ha sido muy diferente a la que organizó en años anteriores. Como no podía ser de otra forma, su hermana Carmen Borrego estaba presente y también Alejandra Rubio. Madre e hija se han convertido en un equipo indestructible y Terelu asegura que está muy orgullosa de ella porque ha demostrado ser una digna sucesora de María Teresa Campos. En estos momentos Alejandra es la única de su familia que tiene demasiada presencia en Telecinco porque Carmen, a pesar de estar trabajando con Sandra Barneda, solamente sale unas horas al cabo de la semana.

Alejandra Rubio ha ganado mucho peso en los últimos tiempos y ha demostrado que su talento está a la altura de lo que se espera de ella porque tiene un registro muy variado. La joven colaboradora ha dejado de hablar de otros temas importantes para crónica social para tratar asuntos muy serios. La casualidad ha querido que sea amiga del entorno de Daniel Sancho y esa es la razón por la que maneja mucha información sobre el cocinero. No obstante, Alejandra informa de todo con mucha prudencia e incluso se niega a compartir sus noticias con su madre para no tener ningún problema.

COTILLEO