La polémica sobre el caso de Rocío Carrasco continúa dentro y fuera de los programas de televisión y en estos momentos atraviesa un. Acalorado porque la hija de Rocío Jurado ha tomado una nueva decisión. En Cotilleo.es explicamos que Rocío Carrasco había recurrido la sentencia que perdió contra su hijo David Flores por el impago de la pensión alimenticia. Todo esto contribuyó a crear un clima muy tenso que ha terminado estallando después de los últimos acontecimientos.

Tenemos información de primera mano y estamos en disposición de afirmar que la mujer de Fidel Albiac tiene nuevos problemas que tardará tiempo en resolver. Rocío tiene pensado reaparecer en un evento al que acudirán todos los enemigos de su hija.

Rocío Carrasco tuvo un problema con su hija en 2012 y la justicia tuvo que intervenir. A partir de ese momento ambas emprendieron aventuras diferentes y con el paso del tiempo Rocío Carrasco contó lo que había pasado en un documental que protagonizó en Telecinco. La hija de Rocío Jurado aseguró que Rocío Flores tuvo un comportamiento inadecuado con ella y acusó a Antonio David Flores de todo esto. Lo cierto es que Carrasco publicó una sentencia que respaldaba su testimonio, pero no podemos olvidar que varios miembros de la familia Mohedano no le han dado la razón y aseguran que existe otra explicación que todavía no ha salido a la luz.

La influencer considera que su madre le traicionó haciendo público este dato tan privado. Llevaba en un tiempo sin hablar cuando Rocío Carrasco apareció en Telecinco después de años de silencio. Lo que pasó en la cadena que antes reinaba Jorge Javier Vázquez terminó de romper la relación de madre e hija, pero los últimos acontecimientos no han hecho más que demostrar que el vínculo que existía entre ellas está completamente roto y acabado.

>Ha pasado mucho tiempo desde que Rocío Carrasco aterrizó en Telecinco para poner las cartas encima de la mesa y para desvelar lo que estaba pasando en su familia. Cuando arrancó el documental que protagonizó en la citada cadena, hubo muchos rostros que si vieron obligados a pedirle perdón y entre ellos encontramos a Kiko Hernández. El colaborador había sido amigo de Antonio David Flores y había hecho comentarios muy tajantes sobre la vida de Carrasco. Supuestamente se arrepintió al instante cuando escuchó el testimonio de la mujer de Fidel Albiac, así que le pidió perdón y empezaron una nueva etapa que no ha hecho más que empezar. ¿Lo peor? Que Kiko Hernández ha atacado públicamente a Rocío Flores y esta última considera que su madre lo podría y lo debería haber evitado.

