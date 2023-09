La reunin tuvo lugar en la sede del Club de Emprendedores, ubicado en el interior del Parque San Martn, en el transcurso de la cual fueron distinguidas: Sonia Elsie Faras (Distrito Norte), Romina Daza (Alto Comedero), Natalia Lezcano Rodrguez (Distrito Este), Mnica Isabel Juregui, (Alto Comedero); Amira Virginia Mrquez (Distrito Este) y Mxima Erazo (Maimar).

El intendente Jorge tom parte del encuentro, acompaado por Adriana Daz, secretaria de Planificacin y Ambiente, y la directora de Participacin Ciudadana, Ebelia Vargas, entre otros invitados.

En la oportunidad, el titular del ejecutivo municipal destac la iniciativa de la Secretara de Planificacin y Ambiente enfatizando que esta propuestaposibilita a travs de las redes sociales que sean los mismos vecinos las que postulen a otras mujeres que hacen cosas por la sociedad, que trabajan con personas con discapacidad, con el voluntariado o en mejoras en los barrios, y ellas mismas realizan la votacin virtualy agreg que han participadoms de 3000 vecinos y vecinas votando y han llegado votos del exterior como Italia y Francia, lo que hace ver que mucha gente que vive afuera participa de un reconocimiento para aquellas mujeres que hacen mucho por la sociedad y por la comunidad en general.

Para nosotros es muy interesante poder articularlo y manifestarlo,esto es un ejemplo del trabajo que hacen tantas mujeres y que a veces lo hacen en forma oculta; totalmente escondida, sin trascendencia y es bueno que se exponga todo, porqu es ejemplo a seguir y destacar, aadi.

En tanto, Adriana Daz subray que es el segundo ao que realizamos esta actividad, para nosotros es muy importante porqueel vecino reconoce a estas mujeres en forma directa, entonces ponen en valor mujeres que no estn visibilizadas y que no se visibilizan las actividades que realizan en territorio; as hemos tenido muchas personas que realizan acciones que hay fortalecer, entonces lo que hacemos desde la Secretara, es generar lazos y redes para que estas actividades se sigan potenciando.

Ebelia Vargas precis que esla segunda edicin de ‘Mujeres en Territorio’ en donde se destaca el trabajo silencioso a travs de los vecinos y los centros vecinales, porqu esa es la idea nuestra, las postulaciones a travs de las redes sociales -que son pblicas- y las votaciones de los mismos.

La funcionaria indic que fueron reconocidas 6 mujeres de 18 postuladas a travs de ms de 3000 votos emitidos por vecinos.