Un informe preliminar sobre equipos de teléfonos y computadoras del ex policía detenido Ariel Zanchetta, principal sospechoso de una megacausa por espiar a jueces, reveló que figura el número del ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado kirchnerista, Rodolfo Tailhade.

Según el peritaje ordenado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, Zanchetta tenía en sus dispositivos más información de magistrados, incluso datos migratorios y registros de visitas de miembros de la Corte Suprema a la Casa Rosada. Pero cobró especial notoriedad la presencia de Tailhalde entre sus contactos, el principal impulsor del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

Además, de contactos con Tailhade y personas que conocerían al ex director de Reunión de la AFI Fernando Pocino, figuran el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, «C5n Gustavo Sylvestre», «periodista Tomás» y tres funcionarios de la AFIP.

La información se desprende de un análisis preliminar elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que fue presentado en los últimos días ante el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la megacausa que investiga el espionaje a magistrados y funcionarios de la Corte Suprema y de los tribunales de Comodoro Py 2002.

El ex sargento de la Policía Federal Ariel Pedro Zanchetta es un misterioso personaje que fue detenido en Junín a fines de junio. A él le peritaron una computadora portátil, dos celulares y se terminaron conformando siete dispositivos DVD con la extracción de los datos informáticos sobre correos electrónicos, sitios webs y redes sociales de Zanchetta.

Tras esto, la Justicia tratará de determinar si estos contactos están vinculados con operaciones de inteligencia, pagos con fondos oficiales a Zanchetta o motivos que no encuentren con un delito. Zanchetta está procesado por acceso ilegitimo a comunicaciones y a bancos de datos personales, por interrupción de las comunicaciones y por tentativa de estafa.

Guardaba archivos sobre perfiles personales de un grupo de funcionarios judiciales: situación laboral, fiscal y económica, con datos sobre sus domicilios, mapas, fotos, contiendas judiciales, vehículos o números de teléfonos. Hay anotaciones sobre su vida personal.

La lista de esos objetivos fueron: el juez Sebastián Casanello, el ex juez Ricardo Canicoba Corral, el ex fiscal de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, el fiscal Carlos Stornelli y su ex esposa, madre de sus hijos; y el ex fiscal de Mercedes Juan Bidone, que investigó el triple crimen de General Rodríguez y terminó condenado por extorsión por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio, entre otros.