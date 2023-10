Tras haber cerrado este miércoles su campaña en el Movistar Arena, el postulante presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, destacó hoy: «Es la primera vez en la historia que un tipo hace campaña diciéndoles que va a ajustar, yo les digo la verdad».

«Yo les digo la verdad. Es la primera vez en la historia que un tipo hace campaña diciéndoles que va a ajustar y va a recortar. Soy el único que vino y les dice la verdad. Las cosas de frente. Después no les gusta, no sé, no me importa», lanzó Milei. Y agregó: «Prefiero decirte una verdad incómoda y no una mentira reconfortante».

El postulante libertario se pronunció así en una entrevista televisiva que brindó antes de que este viernes por la mañana comience a regir la veda de cara a la votación del domingo y luego de haber culminado su campaña, un día antes que sus rivales Sergio Massa y Patricia Bullrich.

«Hay una campaña para sembrar el terror», lamentó Milei sobre las críticas a sus propuestas de privatizar algunas empresas estatales, como Trenes Argentinos, tal como planteó días atrás. «La realidad es que nos fue mejor cuando eran ingleses», ratificó en declaraciones al canal Crónica TV.

Insistió que «todo lo que pueda estar en manos privadas va a ser así» y al ser consultado sobre sus intenciones con Aerolíneas Argentinas, explicó que piensa «trasladarle la propiedad a sus empleados y darles un año de working capital». Es decir, brindarle lo que se conoce como un fondo de maniobra para que «no queden desfinanciados y puedan seguir operando, mientras logren su reestructuración», detalló.

«Podría ser un primer caso que funcione, ¿por qué, no? El personal de Aerolíneas está muy capacitado. El problema de las empresas en manos del Estado es que las convierten en una caja de política», advirtió.

En otro pasaje de la entrevista, Milei analizó que «al mirar los planes de estabilización desde 1952 en adelante, todos los programas de schock, menos el del ’59, todos fueron expansivos, aumentó la actividad, el empleo y mejoró el salario real en un contexto de baja de la inflación«. «O sea, va a haber una mejora en corto plazo con la propia estabilización y el rebote que genera eso», señaló.

El candidato presidencial remarcó que su equipo trabaja en un programa que «tiene un horizonte temporal de 35 a 45 años» y descartó de que haya «soluciones instantáneas». «Yo no estoy para hacer explotar todo. Voy a poner de pie a la Argentina, que la hicieron pelota en 100 años y ponerla a crecer. Y ese proceso no es instantáneo», aseguró.

El economista indicó que «cuando vos entrás en el sendero de largo plazo, nadie se queda mirando a ver qué pasa, sino que intentan capturar los beneficios en el corto, lo que genera un efecto positivo en la sociedad», lo que representa «una mejora a corto plazo, ya sea por la estabilización y por ingresar en un sendero que a futuro vas a estar mejor».

«Lo que lo hace el político cuando elige un modelo de políticas económicas está definiendo quiénes son los que ganan y pierden. Para mí, el origen de todos los males son el Estado y la casta, por el diseño de ajuste que proponemos es lo paguen los delincuentes de la política y que no caiga sobre la gente», explicó.

Sobre cuánto tardará en implementarse la dolarización, Milei indicó que «la idiosincracia argentina y la situación macroeconómica es muy similar a la de Ecuador», por lo que «es probable que tarde nueve meses, como pasó en ese país». «Siempre es a valor de mercado», aclaró.