El Gobierno Nacional anunció que ya se encuentra habilitado el formulario para la renuncia de manera voluntaria al subsidio estatal del servicio público de transporte de pasajeros automotor y ferroviario.

Tal como anunció el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, desde este viernes 20 de octubre ya se puede completar la planilla que se encuentra en la página web del Gobierno Nacional.

Los usuarios que llenen el formulario abonarán las tarifas plenas o sin subsidios por parte del estado nacional. Las mismas son de 700 pesos por viaje para colectivos y de 1.100 pesos para trenes.

«Para gestionar la renuncia se deberá tener la tarjeta SUBE registrada, ya que la opción está disponible ingresando a la cuenta personal de cada usuario», destacaron.

Otro dato importante que remarcaron en el anuncio es que la persona dejará de recibir los descuentos por atributos locales, Tarifa Social Federal y de la RED SUBE.

Quienes no quieran eliminar el subsidio no tendrán que realizar ningún trámite ya que el mismo es opcional y voluntario: «Los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia».

En la mayoría de las líneas ya aparece en el detector de boleto cuánto saldría el viaje sin el subsidio

¿Cuáles son los pasos para renunciar al subsidio?

1- Ingresar a https://argentina.gob.ar/SUBE

2- Entrar a Mi Cuenta SUBE y elegir la opción de “Renunciar” (que tendrá carácter de declaración jurada).

3- Una vez que se procese la solicitud, llegará una confirmación vía mail.

4- Para finalizar el trámite deberás pasar la Tarjeta SUBE por una Terminal Automática o consultar el saldo con la app SUBE o Carga SUBE para que se actualice la novedad.

5- A partir de ese momento vas a pagar la tarifa plena en trenes y colectivos.