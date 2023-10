Alejandro Gómez fue suspendido por 2 años al dar positivo en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022, cuando era jugador del Sevilla FC , y a tan solo pocos días del comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022. El mediocampista ofensivo, que fue recientemente fichado por el AC Monza de Italia, está en shock “dolido, pero entero” afirmó en sus redes sociales, pero a su vez, es consciente de que su carrera como futbolista profesional está llegando a su final. Recordemos que el jugador con inicios en Arsenal de Sarandí tiene 35 años.

Son ahora sus abogados los que trabajan contrarreloj para poder reducir la pena al Papu que recibió un golpe durísimo por parte de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el deporte (CELAD) y analiza cómo seguir.

Por su parte, el club italiano lanzó un fuerte comunicado con respecto a la situación de su mas reciente fichaje:

Publicidad

El fuerte comunicado del Monza tras el doping positivo del Papu Gómezhttps://t.co/xKSG9aGVzJ pic.twitter.com/7QCYWpn5GK — Nexogol (@nexogol) October 20, 2023

Entonces: ¿Por qué Papu Gómez fue al Mundial y pudo seguir jugando después de consagrarse campeón?

El Papu pudo finalmente acudir a la Copa del Mundo porque no fue suspendido de manera cautelar debido a que la sustancia prohibida, terbutalina, no está catalogada como grave. Además, el jugador tenía que ser sometido a más controles porque el proceso de la prueba de dopaje no estaba cerrado.

Publicidad

¿Cuáles son los pasos a seguir de los abogados?

Apenas la sentencia por doping a Gómez se hizo oficial, su equipo de abogados españoles empezó a trazar la estrategia judicial para poder reducir la pena que, vale la pena aclarar, comienza a correr apenas se confirma el positivo, es decir que el Papu ya cumplió con un año de los dos que corresponden (sí, aunque haya jugado en ese tiempo por lo mencionado anteriormente). Los abogados que contrató el bonaerense son especialistas en casos de dopaje y le aseguraron conocer de manera detallada los pasos que realiza de la Comisión Española Antidopaje, que fue la que sancionó al futbolista durante su etapa en Sevilla.

Si los abogados no lograran reducir la pena de dos años, el jugador ya declaró que anticipará su retiro. Desde ayer le queda un año y un mes para cumplir la sanción y, sin jugar ni entrenar (ambas cosas le fueron prohibidas) perdería estado físico, ritmo y energía para la competencia profesional, pudiendo retomar su carrera a los 37 años.