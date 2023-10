El inesperado triunfo del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en la noche del pasado 13 de agosto, reconfiguró no solo las expectativas de sus rivales, sino también las propias. El libertario arrancó aquel domingo electoral con la expectativa de poder ingresar a un balotaje -tres meses después- y lo concluyó esbozando el discurso ganador, luego de haber conseguido el 30 por ciento de los sufragios.

Esa misma semana Milei fue, al menos desde que inició su carrera por la Casa Rosada, la más movida en términos de exposición pública. Su victoria monopolizó todas las conversaciones en las plataformas tradicionales y modernas. El economista se paseó por canales de televisión desde el lunes 14 a las 8 de la mañana hasta el fin de semana siguiente. Pero lo que terminó de hacerle «caer la ficha» de su triunfo al círculo rojo fue el llamado de los representantes del Fondo Monetario Internacional.

Tras intensos días, el diputado nacional de LLA, que llegó al Congreso de la Nación en 2021, bajó varios cambios y limitó sus apariciones. Lo mismo replicaron dirigentes de su espacio y candidatos. La centralidad absoluta de Milei en la comunicación fue uno de los dos sellos distintivos de la campaña para las elecciones generales 22. Esas irrupciones esporádicas contemplaron un discurso el Consejo de las Américas.

El segundo sello que marcó el proselitismo libertario de cara al domingo fueron las caravanas sorpresas, pero que en las últimas fueron comunicadas con antelación por parte de su equipo. La primera fue en La Matanza, el territorio con mayor electores de la Provincia de Buenos Aires (PBA). El suelo bonaerense fue al que más atención de puso Milei, que lleva a Carolina Píparo como candidata a la Gobernación y a Adrián «El Dipy» Martínez como aspirante a la Intendencia.

La dinámica se replicó en La Plata, en municipios de la Zona Norte del conurbano y también del interior de la PBA como Olavarría y Mar del Plata. Una de las prioridades que tuvo su equipo fue apuntalar la figura del candidato en la PBA, junto a Píparo. El territorio reparte el 37% del padrón electoral nacional. Piparo, individualmente, fue la segunda figura más votada.

Además, habían diagramado visitas de Milei a aquellas provincias que no fue durante su gira de campaña para las PASO. Sin embargo, solo logró aterrizar en San Luis, Salta y Corrientes. El legislador triunfó en 11 provincias a las que no viajó. En el medio del proceso electoral, Milei a Estados Unidos con una agenda netamente personal. Aunque el mandamás de LLA no fue le único en pisar EE.UU de su espacio.

Horas antes del aterrizaje de Milei, Juan Nápoli (candidato a senador) y Darío Epstein (integrante del equipo de asesores) participaron de un encuentro con banqueros e inversionistas de Wall Street curiosos por escuchar las propuestas de Milei, pero también con las mismas dudas que los empresarios locales después de su batacazo en las primarias.

Incorporaciones «casta»

El éxito de agosto obligó a Milei y sus armadores políticos a empezar a construir una malla de contención con sectores tradicionales de la política como son los sindicatos, en su mayoría alineados con el peronismo. La primera reunión que mantuvo el libertario fue con Gerardo Martínez, secretario general en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (OUCRA).

En segundo lugar, los libertarios tendieron puentes con el líder Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). A diferencia de Martínez, que se reunieron a solas, el tándem Milei y Barrionuevo no se ocultó y el sindicalista hizo público su apoyo al presidencialista de LLA.

Tanto es así que le organizó un evento especial, en Parque Norte, para que Milei le hable a su gente. El pejotista también le aportará parte de red territorial para la fiscalización del domingo y, el miércoles pasado, durante el cierre de campaña, Barrionuevo colaboró con el transporte de militantes de LLA hacia el estadio Movistar Arena, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Los debates

Uno de los escollos, que desde su entorno manifestaban como tal, Milei logró sortearlos con facilidad. El economista era quien tenía más para perder con su participación en los debates presidenciales que se realizaron el 1 (Santiago del Estero) y 8 (ciudad de Buenos Aires) octubre. El temperamento y la verborragia de Milei hacían temblar a más de uno en La Libertad Avanza.

Pero no fue así. Si bien no fue el mejor en términos de desempeño, Milei salió ileso de ambos, más allá de algunas chicanas que prendieron en la opinión pública. El «gatito mimoso» de Myriam Bregman ( candidata del Frente de Izquierda) fue quizás la frase que quedará en el recuerdo de cada espectador del evento que organiza la Cámara Nacional Electoral.

Deslices y cierre de campaña

La centralidad que propusieron sus asesores mostró fisuras en las últimos días. Las declaraciones de Lilia Lemoine, candidata a diputada por la PBA, sumada a la afirmación de Alberto Benegas Lynch sobre la necesidad de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano, penetraron en el círculo íntimo de La Libertad Avanza.

El miércoles pasado cerró su campaña, al igual que en las PASO, en el Movistar Arena. A diferencia del 7 de agosto, esta vez lo colmó. En los alrededores del complejo, el clima que se respiró fue de un típico acto peronista: cánticos, bombos, banderas y comida callejera no faltaron. Algún colectivo de ploteado con las siglas «UTHGRA» se dejó ver por Villa Crespo.

Su discurso no fue diferente a los habituales. «Estamos cerca de ganar en primera vuelta», afirmó el economista. En las filas de LLA están ansiosos por dar otro batacazo y cerrar el trámite sin balotaje. Aunque tampoco ven con miedo a la segunda vuelta.