Bobby Charlton, uno de los más grandes futbolistas de la historia de Inglaterra, falleció este sábado a sus 86 años de condiciones naturales. Luto en el fútbol inglés.

“Con gran pesar nos hemos enterado del fallecimiento de Sir Bobby Charlton. Como parte integral de nuestra campaña ganadora de la Copa Mundial de la FIFA de 1966, Sir Bobby jugó 106 partidos internacionales y anotó 49 goles para Three Lions”, comunicó la Selección de Inglaterra.

“Una auténtica leyenda de nuestro juego. Nunca te olvidaremos, Sir Bobby”, fue el agradecimiento al atacante, ganador del Balón de Oro.

It is with a heavy heart that we have learned of the passing of Sir Bobby Charlton.

An integral part of our 1966 FIFA World Cup winning campaign, Sir Bobby won 106 caps and scored 49 times for the #ThreeLions.

A true legend of our game. We will never forget you, Sir Bobby ❤️ pic.twitter.com/Ft9MlutBWm

— England (@England) October 21, 2023