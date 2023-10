Desde 2012 los adolescentes entre 16 y 17 años pueden ejercer su derecho a votar y en las elecciones 2023 se espera que más de un millón de jóvenes vayan a las urnas.

La Dirección Nacional Electoral (DNE) informó que 1.168.033 de chicos de entre 16 y 17 años están empadronados lo que representa el 3 por ciento del padrón electoral.

Este domingo habrá casi un 47 por ciento más de adolescentes anotados que en los comicios pasados lo que permitirá un mayor flujo de votación.

Asimismo, se especificó, cómo indica la Ley 26.774 de inscripción de jóvenes habilitados para votar, no es obligatorio su participación por lo tanto no serán penados si no asisten a las urnas.

La Ley de Voto Joven explica que aquellos que cumplan el mismo día de votación los 16 años ya tienen derecho a votar: «Eso sucederá siempre que tengas hecha en el DNI la actualización de los 14 años y estés inscripto en el padrón», indican desde el Gobierno Nacional.

«Se aplica en todo el territorio del país para la elección de candidatos nacionales (senadores y diputados para el Congreso de la Nación), Presidente y Vicepresidente. En el caso de los candidatos locales (legisladores para los congresos provinciales, concejales, intendentes y gobernadores) se aplica la ley vigente en cada provincia que establece la edad a partir de la cual se puede votar», explican.

Desde las 8.00 comenzó la votación en todo el país para elegir quién será el próximo Presidente de la Argentina y desde la Cámara Nacional Electoral confirmaron que se espera un incremento de participación en los comicios.

El porcentaje de aumento de jóvenes serán cruciales para acompañar a los candidatos que se disputan la elección como Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Otro dato importante que señala la DNE es que la franja etaria entre los 18 y los 29 años es la que mayor porcentaje de voto generará en las Elecciones 2023 con un 23,9 por ciento.